肥胖讓才女畫家手麻 胃袖狀切除術變身

鍾華瑄今天在記者會表示，從小都胖胖的，但大學時期因常熬夜、新陳代謝出問題胖到最顛峰。明明唸的是山上的大學，每天爬山上學，竟然還愈爬愈胖。她也不吃零食，甚至不吃炸物、不吃速食、也不喝含糖飲料，食量也不大，體重仍飆到133公斤，「完全是胖心酸」。

22歲的鍾華瑄國中時經醫師診斷為輕度自閉症，高中時完全封閉自我，不喜歡跟同學互動，習慣性拒絕社交活動。直到大學接觸多元學習管道，才逐漸開朗。但因自閉的個人特質，她必須「忍耐」人際交往帶來的困擾，常用畫畫抒解緊繃情緒。

（中央社記者陳偉婷台北4日電）喜歡作畫的自閉症者鍾華瑄過去病態性肥胖，身高166公分，體重133公斤，沈重負擔讓她手麻，連拿畫筆都難，直到接受胃袖狀切除手術，減掉65公斤，整個人煥然一新。

肥胖會造成很多身體狀況，鍾華瑄說，當時四肢容易發麻，很會喘，行動很不方便，常常會想睡覺。試過很多減重方法，如中醫埋線、減重藥，甚至不吃東西，就算曾短暫瘦下幾公斤，也很迅速就回胖。

台北醫學大學附設醫院體重管理中心主任王偉表示，鍾華瑄就診時，身高166公分、體重133公斤、身體質量指數（BMI）值高達43，屬病態性肥胖症。病態性肥胖症會造成多種併發不適，如她時常手腳麻木、活動力受限，就是因體重過重，導致神經與骨骼肌肉受到壓迫，血液循環不佳。

鍾華瑄在2016年6月接受胃袖狀切除手術，且術後規律運動、學習營養課程，術後1年半體重減少65公斤，體脂肪從原本的68.2公斤降到21.3公斤，體脂率從52%降到31%。

鍾華瑄的媽媽耿立予說，以前要幫女兒買衣服是最大困擾，國內幾乎找不到能穿的尺碼，常常要到國外去買。為了讓女兒瘦下來，很多方法都試遍了。

「我真的很擔心，她哪一天躺在床上就不能動了，那不是我要的。」耿立予說，釐清對手術的擔憂，看到華瑄的身心狀況在術後有明顯進展，也能更專注畫作，有機會辦畫展，真的很開心。她也建議，過度肥胖者，若嘗試多種方法仍無法減重，應尋求專業醫師建議，有助健康減重。

王偉說，研究文獻顯示，接受胃袖狀切除術後如果持續暴飲暴食、常吃油炸甜食飲料等不正確的飲食習慣，術後2年仍會面臨體重無法有效維持的可能性。若要有效控制體重，仍要仰賴飲食、運動以及生活習慣多方配合。

健保有條件給付胃袖狀切除術，BMI大於40或大於35但合併肥胖相關併發症等。若要自費，可能要新台幣20萬餘元。

王偉也說，接受胃袖狀切除術者可能會有胃酸逆流後遺症。初期會有6至7成，長期逆流者也有2成。但可定期照胃鏡、服藥減輕症狀，會比肥胖造成的身體危害小。1070104