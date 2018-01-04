NBA／勒夫腳踝又受傷　騎士僅得88分慘敗波士頓

NBA美國職籃4日的比賽，騎士在客場挑戰｢綠衫軍｣塞爾提克，在「小皇帝」LeBron James下半場熄火，而大前鋒Kevin Love(勒夫)又因為受傷而影響表現的情況下，他們本場比賽的命中率僅有34.8%，最終就以88:102慘敗給對手。
在昨天對陣拓荒者的比賽里Love全場7投5中拿下19分，其中在三分線上出手5次投進4球，表現相當不錯。但今天他似乎整場比賽都一直沒能找到手感，而且在第2節爭搶籃板的過程中傷到了腳踝，第3節雖然有上場，但仍舊感到不舒服，之後也提前退場。
少了一員先發大將，騎士進攻端的重責大任也就全都落在了James的肩上，不過他雖然上半場攻下16分尚佳，但下半場只有3分的進帳，並沒有辦法帶領球隊展開反攻。
而塞爾提克這邊，雖然本場比賽手感也稱不上特別好，主力控衛Kyrie Irving全場14投5中僅有11分，不過他們勝在球隊的防守以及團隊進攻優異，有效壓制了騎士，最終也帶走了勝利。
由於今年賽季之前，雙方曾經進行了Irving的交易案，加上Isaiah Thomas又在日前回歸，因此在本場比賽開打前，一直都受到球迷們的熱烈討論。不過可惜騎士教練團最終決定不讓Thomas在這一場比賽中出賽，也讓此役的精彩度減少不少。