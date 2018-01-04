NBA／勒夫腳踝又受傷　騎士僅得88分慘敗波士頓

NBA美國職籃4日的比賽，騎士在客場挑戰｢綠衫軍｣塞爾提克，在「小皇帝」LeBron James下半場熄火，而大前鋒Kevin Love(勒夫)又因為受傷而影響表現的情況下，他們本場比賽的命中率僅有34.8%，最終就以88:102慘敗給對手。

在昨天對陣拓荒者的比賽里Love全場7投5中拿下19分，其中在三分線上出手5次投進4球，表現相當不錯。但今天他似乎整場比賽都一直沒能找到手感，而且在第2節爭搶籃板的過程中傷到了腳踝，第3節雖然有上場，但仍舊感到不舒服，之後也提前退場。