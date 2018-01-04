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娛樂

圖輯／陳喬恩酒駕十萬元交保　狼狽走出北檢

圖輯／記者葉政勳2018/01/04 13:08

  • ▲藝人陳喬恩酒駕被依公共危險罪移送北檢複訊，以十萬元交保。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）

  • ▲藝人陳喬恩酒駕被依公共危險罪移送北檢複訊，以十萬元交保。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）

  • ▲藝人陳喬恩酒駕被依公共危險罪移送北檢複訊，以十萬元交保。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）

  • ▲藝人陳喬恩酒駕被依公共危險罪移送北檢複訊，以十萬元交保。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）

  • ▲藝人陳喬恩酒駕被依公共危險罪移送北檢複訊，以十萬元交保。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）

  • ▲藝人陳喬恩酒駕被依公共危險罪移送北檢複訊，以十萬元交保。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）

  • ▲藝人陳喬恩酒駕被依公共危險罪移送北檢複訊，以十萬元交保。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）

  • ▲藝人陳喬恩酒駕被依公共危險罪移送北檢複訊，以十萬元交保。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）

  • ▲藝人陳喬恩酒駕被依公共危險罪移送北檢複訊，以十萬元交保。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）

  • ▲藝人陳喬恩酒駕被依公共危險罪移送北檢複訊，以十萬元交保。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）

  • ▲藝人陳喬恩酒駕被依公共危險罪移送北檢複訊，以十萬元交保。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）

藝人陳喬恩今（4）日凌晨1點多因酒駕被逮，隨後被依公共危險罪移送北檢複訊，最後以十萬元交保，早上11點多時步出北檢，臉色十分憔悴，針對媒體提問為什麼要酒駕，她只不斷小聲地說「對不起」。

 

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※

關鍵字陳喬恩酒駕北檢
直播／小嫻婚變後　首度現身記者會陳喬恩酒駕交保　微博發道歉文

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