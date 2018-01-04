斗六年節應景農產生態教學　孩童鮮採茂谷柑體驗田園點滴

「哇，好漂亮的茂谷柑啊！」走進雲科生態農場，掛在枝頭上的果實已轉紅，幼兒園的小朋友和老師們，在農民的帶領下來到園裡，聽茂谷柑的生長特性解說，也現場品嚐鮮採的好滋味。師生在寓教於樂中，真正了解在地農產的特色，透過斗六市公所的生態教學，也讓孩子們知道，茂谷柑是在地最美的年節應景好農產。

「君從斗六來，應知斗六事」市長謝淑亞說，我們每年都會在茂谷柑盛產的季節，邀請市內的幼兒園來到茂谷柑園，進行生態教學，就是希望讓斗六的孩子們親身體驗故鄉的美好；尤其講到過年就會想到斗六，冬天來到斗六，顏色最美的就是茂谷柑，滿樹的金黃，就像一顆顆溫暖的小太陽，為我們帶來豐收的喜悅，也捎來新年將至的消息，象徵去年的風調雨順，讓茂谷柑長得飽滿圓潤、色澤鮮美，更讓人看得好想趕快吃一口。小朋友就在豐收的園裡，聽著農民伯伯的講解，知道了這樣的甘甜好滋味，除了氣候要好之外，還得經過多少細心的照料，才能來到手中、吃進嘴裡、甜到心坎裡，這是實實在在的食農教育，也在孩子們心中播下故鄉美好的種子。