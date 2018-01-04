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中央社

歌神降臨台北小巨蛋 張學友4月開唱6場

中央社2018/01/04 12:57
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者江佩凌台北4日電）跨入2018年之際，「歌神」張學友宣布4月重返台北小巨蛋開唱，舉行「學友．經典世界巡迴演唱會-2018台北站」，將連續2個週末美聲獻唱6場，演場會的門票1月20日下午1時開賣。

環球唱片今天發布新聞稿指出，「學友．經典世界巡迴演唱會」首站於2016年10月在北京開跑，去年2月，張學友曾到台北小巨蛋，以「經典」為主題，並用「四面台」的方式開唱，演出精采絕倫，門票更是場場秒殺。

新聞稿表示，今年張學友將重返小巨蛋，於4月20日、21日、22日、27日、28日、29日，連續2個週末舉行「學友．經典世界巡迴演唱會–2018台北站」，繼去年2月在小巨蛋經典開唱後，再度讓許多粉絲期待。

另外，新聞稿提到，張學友今年還將前進泰國、星馬、美國、澳洲等地開唱，把「四面台」從室內場館搬到大型戶外場地，完成更高難度的經典挑戰。

新聞稿說，預計屆時將破張學友自己創下18個月內，完成146場演出的華人歌手單次巡迴演唱會場次紀錄，以及12個月內，觀眾總數204萬8553人的吉尼斯金氏世界紀錄。

「學友．經典世界巡迴演唱會-2018台北站」演場會門票，將於1月20日下午1時於拓元售票系統開賣。1070104

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