歌神降臨台北小巨蛋 張學友4月開唱6場

（中央社記者江佩凌台北4日電）跨入2018年之際，「歌神」張學友宣布4月重返台北小巨蛋開唱，舉行「學友．經典世界巡迴演唱會-2018台北站」，將連續2個週末美聲獻唱6場，演場會的門票1月20日下午1時開賣。

環球唱片今天發布新聞稿指出，「學友．經典世界巡迴演唱會」首站於2016年10月在北京開跑，去年2月，張學友曾到台北小巨蛋，以「經典」為主題，並用「四面台」的方式開唱，演出精采絕倫，門票更是場場秒殺。

新聞稿表示，今年張學友將重返小巨蛋，於4月20日、21日、22日、27日、28日、29日，連續2個週末舉行「學友．經典世界巡迴演唱會–2018台北站」，繼去年2月在小巨蛋經典開唱後，再度讓許多粉絲期待。