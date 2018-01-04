地方防空污慢半拍 環署：檢討應變制度

不過，空氣品質差的情況是從昨天下午就開始，但僅有台南市在昨天晚上12時成立地方指揮中心，至今天早上8時30分也僅有台中市、南投縣、嘉義市、高雄市成立，應變機制遭環保團體質疑慢半拍。

（中央社記者吳欣紜台北4日電）台灣西半部空氣品質連兩日不佳，但地方政府卻到今天早上才啟動應變機制，防制空污遭質疑慢半拍，行政院環境保護署副署長詹順貴說，下週會找地方相關機關檢討應變制度。

詹順貴表示，由於應變中心剛運作，已決定下週會找地方相關機關檢討應變制度。最近空污嚴重，各地方機關負責空污的人力負荷重，環保署也在研究透過委辦計畫等讓地方能增加人力來應變或查核，達到減少空污影響的效果。

此外，環保署環境監測及資訊處處長張順欽也針對這兩天空污原因說明。他說，由於西半部逆溫層高度皆小於1公里，像鍋蓋一樣悶著，垂直擴散條件不佳，使得空污持續累積影響空氣品質。

他也提醒，由於台灣海峽的北部及南部都分別有渦流現象，污染物可能北傳，北部可能會達到橘色等級，要到傍晚風向轉為東北風且有降雨，空氣品質才會好轉。

環保署空氣品質保護及噪音管制處副處長謝炳輝表示，已請經濟部工業局通知工業區約3700多家配合減排，並加強工業區灑掃作業、控制逸散源；國營事業部分也請國營會通知配合降載減排，並要求地方環保機關電話通知轄區內20大固定污染源，也請教育部通報轉知學校，注意學生戶外活動。1070104