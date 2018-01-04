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別小看金小胖 他用兩手策略分化韓美 玩殘川普

鉅亨網2018/01/04 13:08
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中斷 2 年的南北韓熱線重新開通，為朝鮮半島緊張局勢帶來一絲緩和。《星島日報》今 (4) 日發表社論指出，北韓領導人金正恩一方面向南韓釋善意，另一方面向美國表明新一年要研製更大型導彈，顯示其玩兩手分化韓美的策略

金正恩元旦講話，最吸引國際注目的一句話是「桌上有核武按鈕」，並指整個美國都在其射程範圍內，引起美國總統川普嗆聲「我的按鈕比你大，威力比你強」。

不過南韓的表現卻有不同。就金正恩表示有意派團參加 2 月在南韓平昌舉行的冬季奧運會，南韓立刻提出為此恢復高層對話。

實際上，雙方體育官員早已就北韓參與平昌冬奧在中國進行過討論，大家都知道須透過進一步對話以妥作安排。金正恩元旦講完話，翌日南韓官員就打熱線電話到北韓，但北韓沒有接聽，再過了一天，北韓官員便主動打熱線電話到南韓，這條中斷了 2 年的熱線終於重新開通，為雙方高層官員日後在板門店面對面討論北韓參與冬奧鋪路。

北韓連年進行核試和導彈試射，招來聯合國加強制裁，中國亦對北韓深表不悅，南韓前總統朴槿惠採取強硬政策，令南韓商人撤離在北韓投資的開城工業區，並且同意美國在南韓部署「薩德」(THAAD) 反導彈系統，北韓為此中斷了熱線。

暴衝的川普與捉摸不定的金正恩則不停互罵，一個罵對方「老糊塗」，另一個譙對方「火箭人」，局勢持續升溫，朝鮮半島的火藥味與日俱增。

南韓現任總統文在寅的取態與朴槿惠相反，傾向對北韓吹和風。早在競選期間，文在寅已經表示不要「薩德」系統，朴槿惠政府則與美國加快安裝，造成既定事實，再加上北韓進一步加強核子和導彈試爆試射，令文在寅上場後不得不接受「薩德」部署「米已成炊」的現實。

文在寅不認同美國政府威脅以戰逼和的策略，又恐怕川普輕舉妄動，因而表明任何國家要在朝鮮半島開戰，必須先徵得南韓同意。他明白一旦開戰，傷亡損失最慘重的是南北韓人民，萬一打起核戰，將遺害好幾代人。

社論指出，金正恩藉冬奧實務安排需要的機會，下令重新開通熱線，一來確保順利參與冬奧，對內激勵民族士氣，對外突破在國際舞台上的孤立，二來看準文在寅的偏向，圖分化南韓與美國的關係，三來溫和姿態有助爭取國際放寬制裁。

短期來看，朝鮮半島有望在冬奧效應下，氣氛緩和。2 月冬奧過後，就要看南北韓及中美的互動。要是南北韓進一步互釋善意，例如重新開放開城工業區，局勢有望進一步緩和。要是北韓如某些鷹派人士分析般，僅藉冬奧之機為緩兵之計，之後進一步加強核威脅，這將繼續成為朝鮮半島上空的懸劍，令各方難得安樂。

不過，熱線的重新開通，至少可以減少雙方誤判形勢而貿然開戰的可能。

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