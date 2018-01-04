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中央社

蘋果降價換iPhone電池 顧了公關損銷量

中央社2018/01/04 13:04
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社紐約3日綜合外電報導）分析師今天指出，蘋果公司（Apple Inc.）提供用戶以低廉價格更換iPhone舊電池，雖然做好了公關，卻可能讓今年新手機銷量減少1600萬支。

巴克萊（Barclays）分析師莫斯柯維茨（MarkMoskowitz）表示：「即使只有一小部分（的用戶）選擇更換電池而非升級新手機，都可能對iPhone銷量產生重要影響。」

彭博報導，蘋果近日表示會刻意用舊電池減緩iPhone運作速度，以防手機突然自動關機。不過，總部位於加州古柏迪諾（Cupertino）的蘋果強調，並非刻意藉由減緩手機速度來鼓勵用戶購買較新款手機。

為了回應用戶抱怨，蘋果不但道歉，還將許多iPhone舊機更換電池的費用從79美元（約新台幣2353元）降價至29美元（約新台幣864元）。

許多分析師認同蘋果這麼做顧全了公關，部分分析師卻擔心這麼做會削弱未來iPhone的銷售。iPhone銷量約占蘋果營收2/3。

蘋果去年股價大漲近50%，多半是因為投資人對新的iPhone X和iPhone 8帶來的「超級循環週期」（super cycle）寄予厚望，認為會有大批用戶更換新機。

莫斯柯維茨預估，約有5億1900萬用戶擁有以29美元更換電池的資格；而最有可能的情況是，10%的用戶願意接受用29美元更換電池的條件，其中約30%的人決定今年就不買新iPhone了。

莫斯柯維茨表示，這意謂蘋果今年可能錯失1600萬支iPhone手機升級機會。（譯者：中央社李佩珊）1070104

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