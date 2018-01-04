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軍武》印度花費450億元　採購新防空火砲

記者呂烱昌／綜合報導2018/01/04 19:00
▲烏克蘭軍方以卡車搭載ZU-23-2B雙管高射砲進行射擊。（圖／美國陸軍）
▲烏克蘭軍方以卡車搭載ZU-23-2B雙管高射砲進行射擊。（圖／美國陸軍）

為了汰換老舊的L-70與ZU-23-2B 防空火砲系統，印度將花費15億美金(約450億台幣)採購新的國產防空系統。

根據美國「國防新聞」(Defense News)網站報導，印度空軍在上個星期啟動「新一代近距離防空武器系统」( Close-in Weapon Systems，簡稱 CIWS)採購計畫，CIWS將在「印度採購與製造」的項目下進行。

印度空軍將採購244門防空火砲、228套射控系統與搜索雷達，以及20,400發砲彈。新的防空砲被要求最大射程3.5公里、每分鐘最大射速200發，能夠攔截直升機、無人機與巡弋飛彈。

L-70為瑞典波佛斯(Bofors）公司所研發的40公厘高射砲，因此又稱40防砲，是二戰以來主要的中型地面防空武器之一，無論是同盟國或軸心國皆有直接採購或技轉，甚至擄獲使用，成為當時機場、陸軍部隊與海軍艦艇常用防空火力，在二戰結束後並持續改良。

在引進瑞士奧勒岡公司(Oerlikon)的35快砲後，我國空軍40防砲在1980年代陸續除役，海軍艦艇上的部分40防砲則是在艦艇除役後拆下來，移交東沙島與太平島的海巡署人員使用。

ZU-23-2B雙管高射砲為蘇聯在1950年代研製產品，總產量高達14萬門，包括授權保加利亞、埃及、波蘭、捷克等國生產，至今生產線未停止。印度採購800門該款高射砲。

ZU-23-2通常安裝在卡車上使用，能同時擔任防空和火力支援角色，在阿富汗、敘利亞、烏克蘭、利比亞等戰場上仍可看到蹤影。

關鍵字印度高射炮太平島東沙
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