新書爆伊凡卡洩老爸髮型秘密：頂上無毛

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）根據美國記者沃爾夫新書「烈焰與怒火：川普白宮內幕」，第一千金伊凡卡過去曾向友人洩露父親川普獨特髮型的祕密。

沃爾夫寫道：「她經常對朋友描述這種髮型的背後原因：一顆大光頭。頭皮縮減手術後禿島沒那麼禿，周圍和前方都有毛髮覆蓋，再整個往上拉至中央再往後梳，最後噴上定型噴霧固定。」

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，此外，沃爾夫的新書還說現年71歲的川普已不再擁有一頭自然的金髮。

根據書中內容，川普擁有一頭橘金色頭髮，是因為男士染髮品牌Just For Men染劑在他頭上停留得不夠久。