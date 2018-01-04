NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈歲末送暖　企業贈物資助弱勢疑一氧化碳中毒　一家4口昏迷送醫理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

新書爆伊凡卡洩老爸髮型秘密：頂上無毛

中央社2018/01/04 13:20
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）根據美國記者沃爾夫新書「烈焰與怒火：川普白宮內幕」，第一千金伊凡卡過去曾向友人洩露父親川普獨特髮型的祕密。

沃爾夫寫道：「她經常對朋友描述這種髮型的背後原因：一顆大光頭。頭皮縮減手術後禿島沒那麼禿，周圍和前方都有毛髮覆蓋，再整個往上拉至中央再往後梳，最後噴上定型噴霧固定。」

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，此外，沃爾夫的新書還說現年71歲的川普已不再擁有一頭自然的金髮。

根據書中內容，川普擁有一頭橘金色頭髮，是因為男士染髮品牌Just For Men染劑在他頭上停留得不夠久。

沃爾夫說：「她會製造笑果說，這是用Just ForMen產品染出來的顏色－藥劑停留時間愈長，染出來的顏色就愈深。」

Just For Men通常用來遮蓋白髮。

沃爾夫用這個小故事來解釋伊凡卡與父親之間的關係。

伊凡卡是川普長女，母親是川普首任妻子伊凡娜（Ivana Trump）。川普與伊凡娜離婚後，與女星瑪拉梅波斯（Marla Maples）結婚，這段婚姻觸礁後，梅開三度娶了梅蘭妮亞（Melania Trump）。

沃爾夫說：「對伊凡卡來說，從建立川普品牌、參與競選活動到進入白宮，都只是工作。」

他說：「伊凡卡與老爸保持一定距離，甚至對他冷嘲熱諷，即使到現在都還是會在他人面前取笑川普的髮型。」

多年來，頭髮一直是川普的痛處，他還曾公開表示，自己的頭髮是真的。

「烈焰與怒火：川普白宮內幕」（Fire and Fury:Inside the Trump White House，暫譯）預計9日在美國書店開賣。（譯者：中央社劉文瑜）1070104

智原攜手Satris 搶攻...教部首推長期志工 大學生駐...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan