川普桌上沒核按鈕 美發射核彈程序有3道

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）北韓領導人金正恩大談桌上的「核武按鈕」，川普昨天推文嗆說自己桌上也有，而且「大得多」。但其實川普桌上沒有核按鈕，美國啟動核武得要3道神秘複雜的程序。
美國總統要下達發射核彈的命令，得用到一個裝在厚重手提箱裡的便攜裝置，這個手提箱總統走到哪就得提到哪，英國「每日郵報」（Daily Mail）整理手提箱「使用3步驟」：
● 第一步：「餅乾」認證身分
當美國總統要下令啟動核武，他得先用一組只有他才知道的密碼認證總統身分。這組密碼記錄在一張稱作「餅乾」（biscuit）的卡片上。
「餅乾」由總統隨時攜帶，上面還有假密碼，所以總統得記得卡片上正確密碼的位置。國安局（NationalSecurity Agency）每天都會提供一組新的密碼。
● 第二步：啟動「足球」
接著，他得拿出稱為「足球」（football）的手提箱，裡頭除了如何驗證身分和下達命令的說明，還裝有安全通訊設備。
說明中會列出發動核武攻擊的選項、總統可以尋找掩護的地方，以及緊急通訊系統的操作指南。
● 第三步：下令攻擊
最後，透過「足球」裡的無線電收發器，下達發射核彈的指令，指令會傳送到國防部及戰略司令部（Strategic Command）。國防部長將得知指令，但沒有否決的權力。（譯者：中央社梁元齡）1070104