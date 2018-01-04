川普桌上沒核按鈕 美發射核彈程序有3道

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）北韓領導人金正恩大談桌上的「核武按鈕」，川普昨天推文嗆說自己桌上也有，而且「大得多」。但其實川普桌上沒有核按鈕，美國啟動核武得要3道神秘複雜的程序。

美國總統要下達發射核彈的命令，得用到一個裝在厚重手提箱裡的便攜裝置，這個手提箱總統走到哪就得提到哪，英國「每日郵報」（Daily Mail）整理手提箱「使用3步驟」：

● 第一步：「餅乾」認證身分

當美國總統要下令啟動核武，他得先用一組只有他才知道的密碼認證總統身分。這組密碼記錄在一張稱作「餅乾」（biscuit）的卡片上。