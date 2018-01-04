NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈歲末送暖　企業贈物資助弱勢疑一氧化碳中毒　一家4口昏迷送醫理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

川普桌上沒核按鈕 美發射核彈程序有3道

中央社2018/01/04 13:14
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）北韓領導人金正恩大談桌上的「核武按鈕」，川普昨天推文嗆說自己桌上也有，而且「大得多」。但其實川普桌上沒有核按鈕，美國啟動核武得要3道神秘複雜的程序。

美國總統要下達發射核彈的命令，得用到一個裝在厚重手提箱裡的便攜裝置，這個手提箱總統走到哪就得提到哪，英國「每日郵報」（Daily Mail）整理手提箱「使用3步驟」：

● 第一步：「餅乾」認證身分

當美國總統要下令啟動核武，他得先用一組只有他才知道的密碼認證總統身分。這組密碼記錄在一張稱作「餅乾」（biscuit）的卡片上。

「餅乾」由總統隨時攜帶，上面還有假密碼，所以總統得記得卡片上正確密碼的位置。國安局（NationalSecurity Agency）每天都會提供一組新的密碼。

● 第二步：啟動「足球」

接著，他得拿出稱為「足球」（football）的手提箱，裡頭除了如何驗證身分和下達命令的說明，還裝有安全通訊設備。

說明中會列出發動核武攻擊的選項、總統可以尋找掩護的地方，以及緊急通訊系統的操作指南。

● 第三步：下令攻擊

最後，透過「足球」裡的無線電收發器，下達發射核彈的指令，指令會傳送到國防部及戰略司令部（Strategic Command）。國防部長將得知指令，但沒有否決的權力。（譯者：中央社梁元齡）1070104

金華官邸遭批為風水改建 政...搶葉立奇瑞爾穆托 勇士隊有興

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan