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中央社

教部首推長期志工 大學生駐菲3月服務

中央社2018/01/04 13:21
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北4日電）教育部青年發展署去年首次開辦海外長期志工計畫，2名大學生長駐服務國家菲律賓達3個月，協助用影音記錄居民生活樣貌，並進行婦女及衛生計畫調查。

教育部青年發展署今天發布新聞稿表示，青年署於106年首次開辦「與非營利組織合作推動青年從事海外長期志工計畫」，服務地點為菲律賓歐蘭歌(Olango)島，是由願景青年行動網協會與當地志工團隊合作所提供的服務機會。

參與計畫的陳冠名，目前就讀台北大學企業管理系，大學期間僅從事金融業工讀，為探索自我及生涯規劃，因此決定參加長期志工計畫。

陳冠名表示，此行的服務工作是執行影像計畫，目的為透過影音記錄島上居民生活的樣貌，希望為後續服務建立一個基本的參照基礎，也讓當地社區知道健康環境的重要性。

在服務期間，陳冠名坦言，剛開始會害怕用英語與他人交談，但經過一週後，他已經可以很自然地切換英語模式與人攀談並融入當地，他也體會到「機會是留給勇者」，並鼓勵大家如果找到能全心投入的事情，一定要鼓足勇氣，奮力嘗試。

另一名參與計畫的是台灣科技大學企業管理系學生張湘昀，雖然有多次海外服務經驗，但家人剛開始並不放心她參與長期志工計畫，但張湘昀展現參與計畫的決心，並表明希望挑戰自我，透過長期蹲點深入當地生活，最後才取得家人同意。

張湘昀表示，她負責婦女計畫及廁所計畫，在當地進行居家廁所建置、布衛生棉和尿布使用等需求調查，希望有助後續社區發展計畫推動，剛開始在瞭解當地需求時，常因文化、語言而受限，但透過事先充分準備，就能慢慢熟悉和進步。1070104

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