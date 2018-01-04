圖輯／舞台劇《瘋狂伸展台》好評再加場

舞台劇《瘋狂伸展台》今(4)日為加開場次彩排，導演謝念祖及演員陳思璇、陳明真、康茵茵、何嘉文、凱爾、李建復、賴佩霞等人現身，本劇內容講述由陳思璇、陳明真、康茵茵、何嘉文，飾演的四個好姊妹，以站上伸展台作為夢想的過程故事。加開場次還邀請了李建復與賴佩霞同台演出，5日至7日將在台北城市舞台加演4場。