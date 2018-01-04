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娛樂

圖輯／舞台劇《瘋狂伸展台》好評再加場

圖輯／記者林柏年2018/01/04 13:51

  • ▲陳思璇、凱爾、賴佩霞等人演出舞台劇《瘋狂伸展台》。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.4）

  • ▲陳思璇、凱爾、賴佩霞等人演出舞台劇《瘋狂伸展台》。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.4）

  • ▲陳思璇、陳明真、康茵茵、何嘉文演出舞台劇《瘋狂伸展台》。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.4）

  • ▲陳思璇、陳明真、康茵茵、何嘉文演出舞台劇《瘋狂伸展台》。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.4）

  • ▲陳思璇演出舞台劇《瘋狂伸展台》。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.4）

  • ▲陳思璇演出舞台劇《瘋狂伸展台》。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.4）

  • ▲陳思璇、凱爾演出舞台劇《瘋狂伸展台》。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.4）

  • ▲賴佩霞、李建復演出舞台劇《瘋狂伸展台》。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.4）

  • ▲賴佩霞、李建復演出舞台劇《瘋狂伸展台》。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.4）

  • ▲賴佩霞、李建復演出舞台劇《瘋狂伸展台》。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.4）

  • ▲陳明真演出舞台劇《瘋狂伸展台》。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.4）

  • ▲陳明真演出舞台劇《瘋狂伸展台》。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.4）

  • ▲何嘉文演出舞台劇《瘋狂伸展台》。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.4）

  • ▲何嘉文演出舞台劇《瘋狂伸展台》。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.4）

舞台劇《瘋狂伸展台》今(4)日為加開場次彩排，導演謝念祖及演員陳思璇、陳明真、康茵茵、何嘉文、凱爾、李建復、賴佩霞等人現身，本劇內容講述由陳思璇、陳明真、康茵茵、何嘉文，飾演的四個好姊妹，以站上伸展台作為夢想的過程故事。加開場次還邀請了李建復與賴佩霞同台演出，5日至7日將在台北城市舞台加演4場。

關鍵字瘋狂伸展台陳思璇陳明真何嘉文賴佩霞康茵茵謝念祖
陳喬恩酒駕交保　微博發道歉文

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