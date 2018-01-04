印尼網路假新聞氾濫 官方掃蕩

截至2016年底的統計，印尼網路用戶普及率已達51%，擁有1.33億網路用戶，是東協10國中最大的網路用戶市場。

印尼總統佐科威昨天任命德裘（Djoko Setiadi）出任網路安全局局長。德裘呼籲印尼民眾不分男女老幼，共同對網路上的假新聞或假訊息保持警惕，不要輕易相信這些假訊息或分享給其他親友。

（中央社記者周永捷雅加達4日專電）印尼網路假新聞充斥，從一千萬中國勞工湧入印尼到去年示威遊行暴徒劫殺華人，造成人心惶惶。印尼網路安全局3日正式啟用，要對抗這些在網路上流傳的不實消息。

在社群媒體方面。印尼網路社群用戶佔整體網路人口滲透率79.7%，雖非東協最高，但1.06億的社群用戶數卻遠遠超過其他東協市場。

不過，印尼網路上的惡作劇消息或假新聞充斥，如今已經多到真假難辨又影響人心的地步。

像是去年印尼網絡上盛傳印尼境內的中國勞工有超過一千萬人之多，其中多是沒有工作證的非法勞工，並稱這些勞工搶走了印尼本國人的飯碗。

對此謠言，印尼總統佐科威親自駁斥，呼籲人們不要誤信謠言而鼓噪起哄，並要求警方把散布謠言者抓起來。

此外，去年12月，印尼社群媒體出現中國正對印尼發動生物戰的假新聞，引發民眾人心惶惶。

去年11月，印尼網路社群上瘋傳一張圖片指出印尼海中的魚急著跳上岸，有可能是因為強震或海嘯即將來襲，還呼籲要去這些國家旅遊的人要當心，並少去海邊活動。但經相關單位查證後證實社群網站的謠言不是事實。

最讓印尼民眾憂心的是，去年大批穆斯林發動反對前雅加達省長鍾萬學褻瀆可蘭經的示威遊行之際，印尼社群媒體上不斷流傳各種未經查證的訊息，像是排華再起、華人遭強暴虐打等消息，透過轉載分享，加深群眾的恐懼心理，無助釐清真相。

不只民眾因網路假消息受害，佐科威本人也飽受網路假新聞之苦。

佐科威先前曾飽受諸多不實的網路謠言攻擊，包括說他是華人後代、中爪哇老家的家人與印尼共產黨有關等謠言。對此，佐科威曾親自公開澄清謠言。

像是印尼社群媒體去年10月流傳一張佐科威參與印尼共產黨集會的照片，照片中一名男子長得很像佐科威，他就站在印尼共產黨領導人艾地（D.N.Aidit）發表演說的講台旁。

對此，佐科威澄清，這張照片是艾地1955年發表演講時的場景，謠傳照片中顯示他在現場，不過，1955年時他尚未出生。1070104