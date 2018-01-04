大撈一筆好過年？警搜151株大麻器材　二嫌裁定羈押

海巡署中部地區巡防局雲林機動查緝隊日前接獲線報後，會同彰化分局與彰化、嘉義機動查緝隊、第五巡防區及第四海岸巡防總隊等單位，由雲林地方法院檢察署指揮執行「斷源專案」，於彰化地區透天民宅內搜出大麻151株及日照燈、烘乾機、除濕機、電風扇、真空機、溫濕度計、定時器、電子秤、真空包裝膜、安定器、三用電錶、施肥、培養土、花盆等栽種及製毒器具證物一批。

海巡署中部地區巡防局雲林機動查緝隊2日下午在彰化地區一處四樓透天民宅內，以現行犯逮捕顏姓嫌犯，並在現場搜出大麻151株及日照、烘乾、施肥、除濕等製毒器具，另循線追查逮捕徐姓主嫌，全案依違反「毒品危害防制條例」將2人移送雲林地方法院檢察署偵辦，檢察官吳文城訊後聲請羈押被告顏、徐二嫌，嗣於今4日凌晨經法院裁定羈押。



▲顏嫌為節省大麻加速成長之高瓦數日照燈及栽植大麻等，涉嫌將屋外電表竄改。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

副隊長蘇錫勳指出，查緝隊逮捕顏姓與徐姓二主嫌，經查依大麻製程此次栽種約近寒假農曆年間可完成，研判渠等規劃於過年前販售大賺一筆以牟取暴利，國人受毒品所害之人數將無法預計；另顏嫌為節省大麻加速成長之高瓦數日照燈及栽植大麻等相關機具電費，涉嫌將屋外電表竄改，以節省電費，不排除顏嫌有竊電之嫌，另案移由彰化警方偵辦。



▲栽植在培養土的大麻樹，雲林機動查緝隊也一一清點。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

蘇錫勳表示，全案本隊依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送臺灣雲林地方法院檢察署偵辦，檢察官吳文城訊後認被告顏、徐二嫌製造販賣二級毒品罪嫌重大，有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞；且所犯為最輕本刑7年以上有期徒刑之罪，有相當理由認其有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，有羈押之必要，於3日深夜向法院聲請羈押，嗣經雲林地方法院裁定顏、徐二嫌羈押。



▲雲林機動查緝隊細心點收乾枯大麻數量。（圖／記者蘇榮泉翻攝）



海巡署中部地區巡防局雲林機動查緝隊秉持海巡署「追本斷源」之精神，積極加強偵辦毒品製造工廠及境外走私毒品案，並配合行政院海岸巡防署預防犯罪宣導政策，利用海巡服務座談及校園巡迴宣導時機強化反毒宣教，提醒國人勇於向毒品說「不」，本次查獲之大麻案適時遏阻國內毒品持續氾濫，有效保障國人身心健康。



▲雲林機動查緝隊秉持海巡署「追本斷源」之精神，積極加強偵辦毒品製造工廠及境外走私毒品案。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：

少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。

※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)

※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995