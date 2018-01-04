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中央社

假扮夏普台塑幹部 檢方起訴詐騙嫌犯

中央社2018/01/04 13:33
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中4日電）吳姓男子成立詐騙集團，假扮夏普或台塑公司幹部，向中國地區女子詐騙，其中1名被害人險被騙人民幣2800萬元，警循線破獲詐騙集團，台中地檢署今將吳男等10人依詐欺罪嫌起訴。

台灣台中地方法院檢察署今天發布起訴書指出，32歲吳姓男子民國106年4月起出資，發起成立跨境詐騙電信分工集團，找來36歲黃姓與26歲江姓男子擔任詐騙機房管理人。

詐騙集團陸續招募另外7名成員，分工負責內務詐騙機房及外務車手集團等事務，以「假交友真詐財」手法，在中國交友網站擷取網路男子照片設立假會員資料，再搜尋以結婚為前提的中國籍女子，續以手機通訊軟體「微信」展開交往。

成員在取得女子信任後，謊稱自己是日本夏普電器或台灣台塑集團公司幹部，因個人公司業績未達標，需要被害人提供資金協助，待被害人將款項匯至指定帳戶內，再由車手提領一空。

集團共成功詐騙2人、金額人民幣10萬9200元，另有一名輝姓被害人，險被騙走人民幣2800萬元報案，案件經台中地檢署檢察官指揮台中市警局刑警大隊、台中第五警分局與刑事局電信偵查大隊第三隊偵辦，106年8月至10月間，分別到台中市忠勇路、台中市太平區與高雄市美術南五街的詐騙機房逮人。

警方查扣做案電腦、帳冊、手機等證物，台中地檢署今天將吳男等10人依詐欺罪嫌起訴。1070104

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