喊穿黑衣現身金球獎 好萊塢男星反被酸

（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）在金球獎登場之前，好萊塢女星通常會叫嚷要求找出那件完美吸睛的紅毯禮服，但現在許多人打算以全黑禮服現身典禮，抗議性騷擾醜聞。不少男星也打算這麼做，卻招來一陣揶揄。

法新社報導，潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）、梅莉史翠普（Meryl Streep）和艾瑪史東（EmmaStone）率領其他女星表明立場，對抗接二連三爆出的不當性行為醜聞。連串醜聞已導致知名製片人溫斯坦（Harvey Weinstein）與其他許多好萊塢大咖名譽掃地。

巨石強森（Dwayne "The Rock" Johnson）等男星表示，將穿著黑西裝力挺展現團結，但此舉引發質疑，也惹來外界一番揶揄。