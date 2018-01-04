喊穿黑衣現身金球獎 好萊塢男星反被酸

（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）在金球獎登場之前，好萊塢女星通常會叫嚷要求找出那件完美吸睛的紅毯禮服，但現在許多人打算以全黑禮服現身典禮，抗議性騷擾醜聞。不少男星也打算這麼做，卻招來一陣揶揄。
法新社報導，潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）、梅莉史翠普（Meryl Streep）和艾瑪史東（EmmaStone）率領其他女星表明立場，對抗接二連三爆出的不當性行為醜聞。連串醜聞已導致知名製片人溫斯坦（Harvey Weinstein）與其他許多好萊塢大咖名譽掃地。
巨石強森（Dwayne "The Rock" Johnson）等男星表示，將穿著黑西裝力挺展現團結，但此舉引發質疑，也惹來外界一番揶揄。
觀眾以千禧世代為主的紐約新聞網站Mic就說：「多數出席金球獎的男星不都穿全黑或幾乎一身黑，以黑西裝搭配黑鞋與黑色領帶嗎？」
「那些已經在好萊塢自白浪潮中與女性公開作對的男性，如麥特戴蒙（Matt Damon），不就是穿著黑西裝出席金球獎嗎？」
鄔賓納提（Ilaria Urbinati）等設計師表示，他們的男性客戶將以低調禮服現身金球獎典禮，以表達對「黑色抗議」（Blacklash）運動的支持。鄔賓納提負責打點巨石強森與湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）等男星的服裝。
鄔賓納提在Instagram上寫道：「因為每個人都一直在問我…是的，這些男星將在今年金球獎力挺女星，一同參加這個黑衣運動，抗議性別不平等。」
「至少我這邊的男星都會如此，我相信現在或許不是選擇引人注目的好時候…說說而已。」
第75屆金球獎頒獎典禮預定1月7日在洛杉磯比佛利山莊舉行。（譯者：中央社周莉芳）1070104