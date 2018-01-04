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中央社

企業捐愛心物資 林佳龍盼更多人響應

中央社2018/01/04 13:37
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中4日電）歲末年終，台中市和大工業有限公司等單位提供1200份民生物資濟助弱勢家庭，台中市長林佳龍代表受贈時指出，期盼更多企業家響應，帶給社會溫暖，這也是在做功德。

台中市私立高和春貴慈善基金會、和大工業股份有限公司及高鋒工業股份有限公司董事長沈國榮，今天捐贈1200份物資，包括白米、麵、醬油、橄欖油、米粉等，由市府分配給待協助家戶及民間單位。

捐贈儀式在市府舉行，林佳龍、沈國榮、立委洪慈庸、台中市議長林士昌等人出席，希望吸引更多人響應公益愛心活動，照顧社會弱勢族群。

林佳龍稱讚沈國榮是事業成功又樂於參與公益的企業家，他說，市府預算有限，民間資源無窮，藉由民間的捐助，可以讓市府多做一些事，將由市府分配給近貧戶及中低收入戶，讓弱勢家庭可以過個好年，這是在做功德，希望有更多人響應，他代表受贈家庭表示感謝。

林士昌指出，希望今天的捐贈能發揮拋磚引玉的作用，讓更多企業響應，只要是有關改善弱勢族群的工作，市議會都會盡力支持市府去做。

沈國榮則期盼透過物資的捐贈，引起社會共鳴，一起為弱勢付出，市府的管道暢通，可以快速送到需要的人，讓更多需要幫助的人得到溫暖，社會更加和諧。

社會局指出，這次捐贈的物資共有1200份，將分配給市府「溫馨快遞─愛心關懷您計畫」的受助個案共400個家庭，另800份物資則提供給老人送餐單位、身心障礙、兒童少年福利機構或食物銀行等單位運用。1070104

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