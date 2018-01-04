離岸風電夯 世紀鋼股價頻創新高

台船總經理曾國正表示，7000億元離岸風電商機中，光是海事工程就占15%到30%（約1050億元到2100億元），水下基礎鋼構商機也頗具規模，後續風機零件維修更換等市場每年230億元，以台船資源和團隊能量，可搶食不少大餅。

（中央社記者韋樞台北4日電）離岸風電將為台灣綠電重要支柱，從事海下基礎工程的世紀鋼構正在台北港興建廠房，搶食離岸風電基礎市場，世紀鋼股價從去年12月起漲，今天盤中鎖漲停創新高。

台船與世紀鋼構公司結盟，將入股世紀風電公司，與Bladt及SIF等國際大廠合作生產Jacket（導管架基礎）及Monopile（單樁基礎）型式設備，進軍台灣離岸風電海下基礎市場，打造本土化離岸風電產業。

世紀鋼表示，台北港廠具有重件碼頭優勢，相當適合發展風電產業。目前世紀鋼已在台北港取得4萬餘坪土地，預計2018年6月及12月起在南碼頭分兩期興建兩座廠房，預計2019年6月及12月分別安裝設備並試生產，預計2019年7月和2020年1月投產。

世紀鋼積極布局離岸風機水下基礎鋼構，市場看好世紀鋼可搶食不少大餅，股價從2017年12月起逐步攀升，今天開高走高，盤中攻上漲停28.15元價位，創上市以來最高價，成交量約1.8萬張；台船開高維持平高盤，盤中最高11.5元，成交量約600張。1070104