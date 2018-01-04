陳喬恩酒駕交保 發文道歉不再違規

（中央社記者江佩凌台北4日電）藝人陳喬恩酒駕，今天以新台幣10萬元交保，她在微博發文：「我對於此次錯誤行為極有可能導致的安全隱患誠摯道歉。」並表示會吸取教訓，日後絕不會再違反交通規則。

陳喬恩今天凌晨2時許開車外出購物，行經忠孝東路和復興南路口時遭警方攔檢，現場酒測值達0.67毫克，她自稱喝了一瓶多的啤酒，移送檢方後以新台幣10萬元交保。

陳喬恩透過微博發文寫下：「對不起，讓大家擔心了。我對於此次錯誤行為極有可能導致的安全隱患誠摯道歉。」

陳喬恩表示，她昨晚在家中泡澡喝了酒，之後駕車去家附近買宵夜吃。在半路遇到員警叫停之後，停車檢查。