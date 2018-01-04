支付寶帳單引個資憂慮 自稱愚蠢至極

（中央社台北4日電）支付寶近日發布2017年個人年度帳單，用戶開啟前卻被默認為「我同意芝麻服務協調」，引起網民擔憂個資恐遭利用。芝麻信用隨後發表道歉聲明：「初衷沒錯，但用錯了方式，愚蠢至極。」
這份個人年度帳單上列出用戶去年的消費總額、轉帳額、繳費、理財收益等帳目。支付寶更為每名用戶附上「2018年度關鍵詞」，當中包括「當家」、「能幹」、「潮」、「才華」等詞語。網民紛紛「曬成果」。
然而，這件事背後卻可能涉及用戶個人資料被默認收集的風險。綜合中國日報、香港01等報導，北京律師岳屾山3日刊文指出，在用戶開啟年度個人帳單前，有一項「我同意『芝麻服務協調』」已默認點選。
他表示，這個帳單的查看和「芝麻服務協議」沒有關聯性，所以用戶取消同意，依然能夠看到年度帳單。但如果用戶沒有注意到，就會直接同意這個協議，允許支付寶收集個人訊息包括在第三方保存的訊息。
岳屾山強調，根據「消費者權益保護法」，消費者有選擇權，而不是商家替消費者選擇。根據「互聯網交易管理辦法」，經營者需要明示收集、使用訊息的目的、方式和範圍，並經被收集者同意。
事件引起網民非議，紛紛批評支付寶設陷阱；此外，協議中的一些條文，包括「用戶使用服務就等於接受協議」、「直接向第三方提供用戶的相關信息」、「服務終止後，仍可繼續保留用戶的信息和數據」、「產生的風險，由用戶自己承擔」等，也被指是過度的要求。
事件引起爭議後，阿里巴巴關係企業螞蟻金服旗下的信用平台「芝麻信用」發表聲明，「這件事，肯定是錯了」，同時為大家帶來的恐慌和誤解，表示深深的歉意。
聲明表示，本來是希望充分尊重用戶的知情權，讓用戶知道，只有在自己同意的情況下，支付寶年度帳單才可以展示用戶的信用免押內容，「初衷沒錯但用錯了方式，愚蠢至極。」1070104