支付寶帳單引個資憂慮 自稱愚蠢至極

（中央社台北4日電）支付寶近日發布2017年個人年度帳單，用戶開啟前卻被默認為「我同意芝麻服務協調」，引起網民擔憂個資恐遭利用。芝麻信用隨後發表道歉聲明：「初衷沒錯，但用錯了方式，愚蠢至極。」

這份個人年度帳單上列出用戶去年的消費總額、轉帳額、繳費、理財收益等帳目。支付寶更為每名用戶附上「2018年度關鍵詞」，當中包括「當家」、「能幹」、「潮」、「才華」等詞語。網民紛紛「曬成果」。

然而，這件事背後卻可能涉及用戶個人資料被默認收集的風險。綜合中國日報、香港01等報導，北京律師岳屾山3日刊文指出，在用戶開啟年度個人帳單前，有一項「我同意『芝麻服務協調』」已默認點選。