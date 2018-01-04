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中央社

村長勘災罹難 政院擬修法落實保險費補助

中央社2018/01/04 13:47
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者顧荃台北4日電）台東縣海端鄉霧鹿村長余元龍105年勘災時不幸罹難，行政院會今天通過相關修正草案，明訂編列預算補助村長或里長保險費，並應包含新台幣500萬元以上的傷害保險。

行政院會上午通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，以落實對村長和里長執行業務時的保障，草案後續將送立法院審議。

內政部新聞稿指出，現行規定鄉（鎮、市、區）公所每年可編列每人最高1萬5000元的預算，補助村長或里長的保險費，村長和里長可請領的保險費種類，含括人壽、健康、傷害等各類保險。

內政部表示，但余元龍民國105年10月因勘災而不幸罹難後，經實際調查發現，並非所有公所都有編列村里長保險補助費，且部分村里長也沒有投保足額的傷害保險，導致執行職務時的保障打了折扣。

內政部說，為確保村里長執行職務時的人身安全，草案規定鄉（鎮、市、區）公所自今年12月25日起，應依規定編列保險費預算，且需包含投保金額500萬元以上的傷害保險；村里長向公所支領保險費時，除有因年齡或健康等正當因素無法投保外，所提出的保險費單據，也必須包含500萬元以上的傷害保險。

內政部次長邱昌嶽上午出席行政院會後記者會時表示，目前80%以上的地方政府已有編列相關預算，初估全國新增預算應只有數百萬元，將由地方政府自行負擔，若真的財政有困難，中央會設法協助。1070104

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