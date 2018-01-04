龍千玉勾王海輪甜蜜放閃　還被22歲小鮮肉表白

龍千玉推出新專輯《陪阮到老》，日前拍攝同名歌曲MV，邀請80年代天團「紅孩兒」成員王海輪演出。睽違15年復出，王海輪說有了許多的人生歷練，甩開偶像包袱，想挑戰反派演出，而首次以非歌手身分參加MV拍攝，讓王海輪興奮的說：「彷彿重回紅孩兒時代！」

其實王海輪後來因為手部有汗腺發達症，當時聽從建議開刀，怎料術後阻斷了手汗腺，卻轉移至前胸與後背，因此經常一場戲拍下來，襯衫已濕透，有礙觀瞻，但自己竟無察覺，每次都被導演要求停拍換衣，因而造成拍戲的困擾，自己也備感壓力，最後選擇淡出演藝圈。