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娛樂

龍千玉勾王海輪甜蜜放閃　還被22歲小鮮肉表白

記者吳雨婕／綜合報導2018/01/04 16:03
▲龍千玉（右）與「紅孩兒」王海輪與合作拍攝新曲MV。（圖／豪記唱片提供 , 2018.01.04）
▲龍千玉（右）與「紅孩兒」王海輪與合作拍攝新曲MV。（圖／豪記唱片提供 , 2018.01.04）

龍千玉推出新專輯《陪阮到老》，日前拍攝同名歌曲MV，邀請80年代天團「紅孩兒」成員王海輪演出。睽違15年復出，王海輪說有了許多的人生歷練，甩開偶像包袱，想挑戰反派演出，而首次以非歌手身分參加MV拍攝，讓王海輪興奮的說：「彷彿重回紅孩兒時代！」

其實王海輪後來因為手部有汗腺發達症，當時聽從建議開刀，怎料術後阻斷了手汗腺，卻轉移至前胸與後背，因此經常一場戲拍下來，襯衫已濕透，有礙觀瞻，但自己竟無察覺，每次都被導演要求停拍換衣，因而造成拍戲的困擾，自己也備感壓力，最後選擇淡出演藝圈。

如今再次站到螢光幕前，這一次在他甩開陽光男生化身深情男，龍千玉因此笑說：「當年的小男生真的長大了！」此外，龍千玉受到歌詞「平平安安才是幸福」的觸動，在錄製時淚水竟不斷湧出，她感慨地表示，是有感於經歷了人生無常，才會這麼感性。


▲王海輪（左）再度出現在螢光幕前，反轉過去陽光男孩形象，大演深情男。（圖／豪記唱片提供 , 2018.01.04）

龍千玉日前還難得與百位粉絲舉行火鍋趴倒數跨年，而過往擁有眾多死忠婆媽粉絲，在火鍋趴中竟出現眾多的男粉絲，其中有97歲高齡阿公還有6歲男童，更有22歲的小鮮肉等等，讓龍千玉好驚喜直問小鮮肉：「你應該是陪媽媽來的吧！」該男粉絲則表明自小學就喜歡龍千玉，今天是專程而來的，讓龍千玉超開心。


▲龍千玉（左）看到王海輪大嘆：「小男生長大了！」（圖／豪記唱片提供 , 2018.01.04）

關鍵字龍千玉紅孩兒王海輪陪阮到老
陳喬恩酒駕交保　遭宅神開酸

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