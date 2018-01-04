挺政府勢力抬頭 伊朗將領宣布叛亂終結

伊朗第2大城麥什赫德（Mashhad）上週針對經濟問題爆發抗議示威，活動迅速擴及全國，演變成對抗整個政權的行動，是2009年大規模示威以來當局面臨的最大考驗。

法新社報導，革命衛隊指揮官賈法里（MohammadAli Jafari）少將表示，革命衛隊只對全國1萬5000名「滋事者」以「有限度的方式」進行干預，還說已經逮捕一大批人。

（中央社德黑蘭3日綜合外電報導）成千上萬伊朗民眾集結力挺最高領袖下，伊朗革命衛隊（RevolutionaryGuards）將領今天宣布，連日來的「煽動叛亂活動已經結束」。

部分地區的抗議者攻擊政府大樓和警察局，至今共21人在動亂中喪生。

革命衛隊網站引述賈法里發言：「今天我們可以宣布叛亂結束。」

他說：「大批叛亂核心的滋事者已經落網，他們都接受反革命訓練。我們將用堅定的行動對付他們。」

賈法里還表示，抗議活動的幕後主腦「大規模干預社群媒體」，不過「一旦展開限制，問題就減少了」。

此前，政權支持者發動多場大規模集會力挺政府。

畫面顯示，科姆（Qom）、阿瓦茲（Ahvaz）、克爾曼沙（Kermanshah）等多地的數千名民眾走上街頭，高喊「領導人，我們準備好了」。

示威民眾揮舞伊朗國旗和最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的照片，以及寫有「煽動叛亂者去死」的標語。（譯者：中央社李佩珊）1070104