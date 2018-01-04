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中央社

鼓勵廠商做好工安 中市獎勵押標金減半

中央社2018/01/04 13:51
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市政府推動「金安心工程認證計畫」鼓勵廠商做好工安自主管理，台中市長林佳龍今天表示，未來優良廠商投標公共工程，將可獲得押標金減半獎勵。

為有效降低營造業職業災害，台中市政府推動「金安心工程認證計畫」，共有名傑營造、港洲營造、冠佑營造及興榮威營造等4家廠商，因為工安自主管理優秀，獲得優良廠商認證。林佳龍上午由勞工局長黃荷婷等多人陪同下，在市府頒獎表揚績優廠商。

黃荷婷表示，「金安心工程認證計畫」定期召開經營負責人研習會，宣導工安及衛生管理的重要，至今已有232名營造負責人參與研習、107家營造事業單位響應，共有207件工程參與金安心工程計畫認證。

林佳龍表示，台中正在轉大人階段，持續推動多項重大工程，而營造業是其中重要的角色，期望透過計畫結合民間與政府資源的方式，鼓勵營造業提升自主管理水準。

對於優良廠商，林佳龍指出，將給予公共工程押標金、履約保證金及保固保證金減半的實質獎勵，並協助優良工程業主專案處理，提供優先審查、快速通關的服務，以提升工程品質與效率，樹立優良工程典範。

林佳龍說，市府106年創新推動「金安心工程計畫」，採層級化管理制度，協助勞工接受安全衛生教育訓練，發給「工安卡」訓練證明，從設施設備、管理制度、教育訓練給予全方面的保護，共同營造零職災的工作環境，讓民眾對台中市轄內的工程都能安心。1070104

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