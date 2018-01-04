鼓勵廠商做好工安 中市獎勵押標金減半

（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市政府推動「金安心工程認證計畫」鼓勵廠商做好工安自主管理，台中市長林佳龍今天表示，未來優良廠商投標公共工程，將可獲得押標金減半獎勵。

為有效降低營造業職業災害，台中市政府推動「金安心工程認證計畫」，共有名傑營造、港洲營造、冠佑營造及興榮威營造等4家廠商，因為工安自主管理優秀，獲得優良廠商認證。林佳龍上午由勞工局長黃荷婷等多人陪同下，在市府頒獎表揚績優廠商。

黃荷婷表示，「金安心工程認證計畫」定期召開經營負責人研習會，宣導工安及衛生管理的重要，至今已有232名營造負責人參與研習、107家營造事業單位響應，共有207件工程參與金安心工程計畫認證。