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色影師「我要的不是來射精的人」　再換新平台貼群交照

社會中心／綜合報導2018/01/04 14:38
▲攝影師「6女戰7男」群交趴事件去年底爆發，引起熱議。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲攝影師「6女戰7男」群交趴事件去年底爆發，引起熱議。（圖／翻攝自《Dcard》）

一名知名攝影師在去年底被爆舉辦「6女戰7男」群交趴，情色影像外流引發熱議，北檢也介入調查。風波爆發後，該攝影師一度關閉社群網站，重開後已不見原有的情色照片，而是轉至另個社群網站持續貼出大尺度情色照，再次闡述自身理念「我要的從來不是來射精的人」，並強調貼出照片前都曾與女方溝通過。

當時爆出風波後，影像中的女主角不僅遭鄉民肉搜還將影像備份，之後陸續傳出休學、崩潰等狀況，還有其他女子出面指控照片在不知情狀況下被PO網，更有小模控訴遭攝影師染指，導致群交趴風波延燒數日。盡管該攝影師欣然接受「色淫師」封號並強調作品都是藝術，但仍震撼大眾，最後只得將社群網站關閉。

目前風波看似已經平息，但攝影師也被發現在日前重新開啟社群網站，並將原有的情色照片全數轉到另個平台公開發布。在新的平台上，攝影師直接將當時造成話題的三女全裸露屁照做為封面，貼出多張一女戰兩男、一女戰三男、兩女戰一男等情色照。


▲攝影師在新平台上闡述拍攝理念。（圖／翻攝自攝影師社群網站）

攝影師在其中一張照片寫下自身理念，認為若做愛只有做而沒放入愛，就無法承擔做愛這名詞「在我的活動裡，我要的從來不是來射精的人，而是帶著愛而來的人，懂得呵護的每個女孩的人。」另張照片中則強調，自己答應過每個照片中的女主角，在將照片貼出之前「一定會跟妳們討論能放出來的程度和該遮的範圍角度，因為那是一種我一直以來該做到的信任與責任的保護。」

雖然台北地檢署目前已有「剪報分案」，但攝影師仍重新貼出多張情色性愛照，似乎是不怕遭北檢及警方調查。警方表示，若隨意下載、散布性愛影像恐觸犯《刑法》散布猥褻物品罪，若影像中當事人提出妨害秘密告訴，警方將依法偵辦，提醒網友小心、避免觸法。


▲攝影師強調將照片PO網前都曾與女主角溝通過。（圖／翻攝自攝影師社群網站）

關鍵字群交趴6女戰7男情色色淫師攝影師松山西口前
「群交趴」攝影師遭爆硬上女網友

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