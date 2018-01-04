布里斯本網賽 詹詠然女雙艱辛晉4強

（中央社記者龍柏安台北4日電）世界雙打球后詹詠然，和捷克搭檔赫拉瓦科娃今在布里斯本網球賽女雙8強，歷時1小時43分鐘苦戰，以直落二扳倒烏克蘭與澳洲的跨國聯軍，拉出開季2連勝、晉級女雙4強。

詹詠然本季和雙打世界排名第5的赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova）組成「詹赫配」，在布里斯本網賽名列女雙頭號種子，不過兩人面臨聯手來最艱苦一戰，兩盤都鏖戰至搶7大戰才有驚無險過關。

「詹赫配」首盤和烏克蘭琪涵諾克（NadiiaKichenok）與澳洲女將羅狄歐諾娃（AnastasiaRodionova）陷入互破大戰，雙方一路拉鋸到6比6，關鍵搶7「詹赫配」拿下關鍵的第12分，先以7比6（5）先馳得點。