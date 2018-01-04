蝦皮與Garena兩企業　響應總統政策起薪全面三萬起

新加坡Sea集團表示，電商和電競產業的核心價值來自人才，為了展現對員工的重視，已於2017年年中將全體台灣員工薪資不足新台幣三萬者調整至三萬元以上、未來新聘僱人員也將比照此薪資水準；期望用實質行動響應總統政策，帶動其他企業的跟進、進而提升台灣青年薪資競爭力。

電子商務和電子競技是數位浪潮下的新興產業，近年台灣政府與企業對此有許多投入，顯見兩大產業的潛力。新加坡Sea集團宣布今年農曆年全體調薪幅度將突破5%，呼應行政院宣示的軍公教3%調薪幅度，希望將產業升級的效益回饋員工，進一步促進台灣經濟活絡。