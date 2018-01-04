蝦皮與Garena兩企業　響應總統政策起薪全面三萬起

新加坡Sea集團表示，電商和電競產業的核心價值來自人才，為了展現對員工的重視，已於2017年年中將全體台灣員工薪資不足新台幣三萬者調整至三萬元以上、未來新聘僱人員也將比照此薪資水準；期望用實質行動響應總統政策，帶動其他企業的跟進、進而提升台灣青年薪資競爭力。
電子商務和電子競技是數位浪潮下的新興產業，近年台灣政府與企業對此有許多投入，顯見兩大產業的潛力。新加坡Sea集團宣布今年農曆年全體調薪幅度將突破5%，呼應行政院宣示的軍公教3%調薪幅度，希望將產業升級的效益回饋員工，進一步促進台灣經濟活絡。
新加坡Sea集團旗下Garena在台灣營運兩大職業電競聯盟「英雄聯盟LMS」、「Garena傳說對決GCS」，除了螢光幕前的選手，也相當重視產業鏈的幕後英雄，致力培養相關人才；集團旗下蝦皮購物在近年也替台灣電商產業注入活水，以極具創意的方式深耕台灣、不斷優化產品以服務廣大消費者，帶來良性競爭並促進產業升級。
除了前述成果外，新加坡Sea集團以優於產業平均的薪資水準，加上多樣化的在職訓練與進修機會，輔以豐沛的國際資源，積極培育在地電子商務與電競產業人才；更配合政府的國際交流、產學合作與人才政策，讓青年可以無後顧之憂的躍上世界舞台、實現自己的夢想。