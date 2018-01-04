婚育環境好糟糕　上班族打37分不能再高

少子女化讓國內工作人口自 2017 年起逐年下降，演變成國安危機。為挽救岌岌可危的生育率，行政院長賴清德在年終記者會上宣布，將擴大幼教公共化政策減輕家庭育兒負擔。這項措施真能發揮鼓勵上班族「增產報國」的效果嗎？

不婚不生讓國內少子化問題越來越嚴重，人力銀行今(4)日公布「上班族婚育困境調查」，台灣生育環境友善度，8成6上班族打了不及格分數，平均只有 37.6 分。要想提升生育率，以企業實施彈性工時最受上班族支持，其次則是加碼育兒津貼以及提高薪資水準。

1111 人力銀行今日公布最新調查，對國內生育環境的友善程度，高達8成6的上班族給分落在 60 分以下，整體平均只有 37.6 分，顯示上班族對國內生育環境的信心不足，導致生育意願長期不彰。



▲生育環境不友善，讓上班族不敢輕言生小孩，並只給了平均37.6的不及格分數。（圖／1111人力銀行提供）

而要提升生育率，已婚、已生育的上班族認為，「鼓勵企業實施彈性工時」( 57.4% )，讓員工可以彈性運用上下班時間，配合家庭作息，是最實際的作法。其次是「加碼育兒津貼」( 52.9% )、「提高薪資水準」( 49.3% )、「鼓勵企業提供育兒場所」( 48.5% )以及「加碼幼兒學費補助」( 47.4% )。

36 歲的上班族 Amy 即在記者會中指出，經濟壓力太大，讓他完全不敢婚，更不想生。對於政府希望透過補助方式刺激生育率， Amy 則直言，補助根本杯水車薪，提高薪水才有實質幫助。