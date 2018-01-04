NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
財經總覽產業動態房市理財基金投資職場新視界
即時跑馬燈色影師換新平台　貼一女三男群交照陽大醫院婦產科現空窗　立委協調理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
財經

婚育環境好糟糕　上班族打37分不能再高

記者陳家蕙／台北報導2018/01/04 14:24
▲生育環境不友善，讓上班族不敢輕言生小孩，希望企業能提供彈性工時以兼顧家庭。（圖／記者陳家蕙攝,2018.1.4）
▲生育環境不友善，讓上班族不敢輕言生小孩，希望企業能提供彈性工時以兼顧家庭。（圖／記者陳家蕙攝,2018.1.4）

不婚不生讓國內少子化問題越來越嚴重，人力銀行今(4)日公布「上班族婚育困境調查」，台灣生育環境友善度，8成6上班族打了不及格分數，平均只有 37.6 分。要想提升生育率，以企業實施彈性工時最受上班族支持，其次則是加碼育兒津貼以及提高薪資水準。

少子女化讓國內工作人口自 2017 年起逐年下降，演變成國安危機。為挽救岌岌可危的生育率，行政院長賴清德在年終記者會上宣布，將擴大幼教公共化政策減輕家庭育兒負擔。這項措施真能發揮鼓勵上班族「增產報國」的效果嗎？

1111 人力銀行今日公布最新調查，對國內生育環境的友善程度，高達8成6的上班族給分落在 60 分以下，整體平均只有 37.6 分，顯示上班族對國內生育環境的信心不足，導致生育意願長期不彰。


▲生育環境不友善，讓上班族不敢輕言生小孩，並只給了平均37.6的不及格分數。（圖／1111人力銀行提供）

而要提升生育率，已婚、已生育的上班族認為，「鼓勵企業實施彈性工時」( 57.4% )，讓員工可以彈性運用上下班時間，配合家庭作息，是最實際的作法。其次是「加碼育兒津貼」( 52.9% )、「提高薪資水準」( 49.3% )、「鼓勵企業提供育兒場所」( 48.5% )以及「加碼幼兒學費補助」( 47.4% )。

36 歲的上班族 Amy 即在記者會中指出，經濟壓力太大，讓他完全不敢婚，更不想生。對於政府希望透過補助方式刺激生育率， Amy 則直言，補助根本杯水車薪，提高薪水才有實質幫助。

關鍵字1111人力銀行生育環境少子化上班族彈性工時
低薪養不起　月入78000才敢生

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan