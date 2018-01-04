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關懷那瑪夏兒童求學路　助學紅包歡迎響應

記者許薰方／高雄報導2018/01/04 14:53
▲仁仁慈善協會潘木福理事長表示，這次特地邀集協會會員共同捐助21個助學紅包，希望能拋磚引玉，在求學路上助他們一臂之力，讓他們能走得更遠、更穩健。（圖／記者許薰方翻攝，2018.01.04）
▲仁仁慈善協會潘木福理事長表示，這次特地邀集協會會員共同捐助21個助學紅包，希望能拋磚引玉，在求學路上助他們一臂之力，讓他們能走得更遠、更穩健。（圖／記者許薰方翻攝，2018.01.04）

為促進偏鄉地區孩童適性發展，並協助保存原住民獨特文化，仁仁慈善協會特地捐助21個助學紅包，協助台灣世界展望會關懷那瑪夏地區經濟弱勢學童的教育需求，在農曆年即將到來之際，祝福偏鄉孩子過一個溫暖好年。


▲仁仁慈善協會潘木福理事長表示，這次特地邀集協會會員共同捐助21個助學紅包，希望能拋磚引玉，在求學路上助他們一臂之力，讓他們能走得更遠、更穩健。（圖／記者許薰方翻攝，2018.01.04）

據了解，台灣世界展望會南區辦事處自106年11月起，於高雄市那瑪夏鄉民權國小舉辦為期7個月的「傳統文化唱又跳」才藝班，教導國小學童學習卡那卡那富族傳統歌謠，以歌舞方式讓孩子們輕鬆學習母語。

卡那卡那富族為那瑪夏地區特有族群，近年來由於人口外移造成的文化斷層，導致族群文化保存不易，為使卡那卡那富傳統歌謠，及舞蹈得以傳承及紮根延續，透過綜合才藝活動，幫助原住民兒童學習族群文化的祭典、母語歌謠、及傳統舞蹈，以利促進文化傳承，並增加孩童特殊才藝。

仁仁慈善協會潘木福理事長表示，偏鄉地區資源取得相對不易，台灣世界展望會在兒童教育發展上的著力，需要大家一同響應與支持，這次特地邀集協會會員共同捐助21個助學紅包，希望能拋磚引玉，期待有更多愛心民眾捐款幫助像那瑪夏等偏鄉地區較困苦的孩子們安心上學，在求學路上助他們一臂之力，讓他們能走得更遠、更穩健。

關鍵字仁仁慈善協會卡那卡那富族台灣世界展望會那瑪夏區
歲末送暖　企業贈物資助弱勢天寒嚴防禽流感　加強防疫阻絕病毒

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