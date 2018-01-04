三星攻CES展 大秀新創投資成果

展出的3項創新專案包括，可讓使用者隨身攜帶的可攜式定向喇叭S-Ray、專為肺部受損、全身麻醉後出現術後肺部併發症的患者而設計的復健解決方案GoBreath、智慧視覺輔助眼鏡，讓視障者在閱讀書籍或看東西時能看得更清楚的Relum?no眼鏡。

三星電子今天宣布將於今年美國消費性電子展(CES)展示C-Lab(Creative Lab)計畫的3項創新成果，此外，7家從C-Lab獨立出來的新創子公司，也將在CES發表最新的產品，探索新商機。

（中央社記者江明晏台北4日電）三星5年前發起C-Lab新創投資計畫，今年CES就可看到創新成果產出，包括協助肺部患者術後復健、輔助視障者閱讀的產品，從C-Lab獨立出來的7家新創子公司也將發表新品。

除了這些創新計畫外，已從三星C-Lab獨立出來的7家新創子公司，包括LINKFLOW、Kitten Planet、lululab、KIDSOFT、Mangoslab、Innomdle lab和analogue plus，都將在CES 2018展示近期推出的自家產品。

LINKFLOW所推出的穿戴式相機FITT360，堪稱其中的代表作，這項產品獲得CES 2018數位影像類的創新大獎。最初，這家新創公司鎖定B2C市場的個人旅行者，但最近也針對保全產業，推出電池續航力更長的B2B機型。

C-Lab為三星於2012年12月推動的新創投資計畫，目的從三星內部發掘新創意、並扶植催生新創公司成立。2015年，C-Lab推出分拆政策，協助已成功完成C-Lab專案的三星員工自我創業。三星透過種子資金投資和商業諮詢來支援分拆公司，加速新創公司的成長，並保證其獨立管理性。1070104