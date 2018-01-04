陽大醫院婦產科人力不足現空窗　陳歐珀協調相關單位因應

為解決陽明大學附設醫院婦產科醫師人力不足，以致出現一個月有八至十天沒有急診值班醫師，影響民眾就醫權益。立法委員陳歐珀今（4）日上午召集行政院衛福部、陽明大學附設醫院以及宜蘭縣政府等相關單位舉行協調會，尋求因應解決之道。代表宜蘭縣政府出席的衛生局醫政科長朱麗香表示，請陽大醫院提供婦產科醫師人力需求，衛生局將據以協調縣內醫療院所以緊急醫療網的形式因應。而衛福部醫事司副司長廖崑富則表示，醫師招募及留住醫師是醫院很重要的工作，醫院若要往醫學中心發展應該要有更高的標準而非只是有值班醫師就可以。

陽明大學附設醫院是宜蘭縣溪北地區重要的醫療院所，也是宜蘭縣唯一公立的區域醫院，但因為婦產科醫師人才難覓，人力出現短缺，在只有兩名專任醫師的情況下，一個月有將近三分之一時間是沒有婦產科夜間急診值班醫師，民眾遇有緊急情況只能到其他醫院就診。此一情況經本新聞網獨家披露後，立法委員陳歐珀今天邀集相關單位協商尋求解決因應之道。