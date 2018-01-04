養兒大不易 調查需至少78K才能養得起

1111 人力銀行今 (4) 日發布「上班族婚育困境調查」， 調查指出，已婚已生的受訪者中，有高達 8 成 5 是維持在雙薪收入，認為家庭月收入至少要 78,599 元才能夠養得起一個孩子。另外，更有 3 成 2 的上班族表示，家庭月收入必須要拉高至 10 萬元以上才足夠。

若以受訪者平均月收入 46,840 元推估，則另一半月薪必須維持 31,759 元，才負擔得起養兒育女的花費，代價不斐。

而已婚無子女上班族，尚未生育的原因是「擔心養不起」、「不想改變現有生活模式」、「經濟狀況不允許」。 調查也發現，單身上班族，不婚的主要原因為「無合適結婚對象」、「薪水只夠養活自己」及「不適合婚姻 / 不想被束縛」。