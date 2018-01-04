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歲末送暖過好年企業贈物助弱勢　林佳龍盼各界響應

記者柳榮俊／台中報導2018/01/04 14:43
▲善盡企業社會責任，企業捐贈物資愛心助弱勢。（圖／記者柳榮俊攝 , 2017.1.4）
▲善盡企業社會責任，企業捐贈物資愛心助弱勢。（圖／記者柳榮俊攝 , 2017.1.4）

台中市私立高和春貴慈善基金會、和大工業股份有限公司及高鋒工業股份有限公司董事長沈國榮，將捐贈1,200份物資，包括白米、麵、醬油、橄欖油、米粉等，並由市府分配予待協助家戶及民間單位。市長林佳龍表示，感謝沈國榮董事長在歲末寒冬的大愛分享，期盼更多企業家響應，帶給社會溫暖。

市府社會局今(4)日在台灣大道市政大樓舉辦物資捐贈儀式，由沈國榮捐贈，市長林佳龍代表受贈，議長林士昌、立法委員洪慈庸等人也到場支持，希望吸引更多人響應公益活動，共同照顧社會弱勢族群。

林佳龍表示，「讓每個人不因貧富貴賤而有差別待遇」沈國榮積極做公益活動，是善盡企業社會責任的企業家，這次捐贈的1,200份物資，將由市府分送給有需要的家庭及社福團體，期盼更多人響應公益。

議長林士昌表示，沈國榮長期為社會的付出，相當值得肯定，希望能拋磚引玉，吸引更多企業一起做公益。

沈國榮則表示，期盼透過物資的捐贈，引起社會共鳴，一起為弱勢付出，希望讓更多需要幫助的人得到溫暖，讓社會更加和諧。

社會局指出，這次捐贈的物資共有1,200份，包括白米、麵、醬油、橄欖油、米粉等生活用品，將分配給市府「溫馨快遞-愛心關懷您計畫」的受助個案，計400個家庭，另800份物資則提供給老人送餐單位、身心障礙、兒童少年福利機構或食物銀行等單位運用。

關鍵字弱勢族群林佳龍林士昌
疑一氧化碳中毒　一家4口昏迷送醫關懷那瑪夏兒童求學路　贈助學紅包

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