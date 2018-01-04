歲末送暖過好年企業贈物助弱勢　林佳龍盼各界響應

台中市私立高和春貴慈善基金會、和大工業股份有限公司及高鋒工業股份有限公司董事長沈國榮，將捐贈1,200份物資，包括白米、麵、醬油、橄欖油、米粉等，並由市府分配予待協助家戶及民間單位。市長林佳龍表示，感謝沈國榮董事長在歲末寒冬的大愛分享，期盼更多企業家響應，帶給社會溫暖。

市府社會局今(4)日在台灣大道市政大樓舉辦物資捐贈儀式，由沈國榮捐贈，市長林佳龍代表受贈，議長林士昌、立法委員洪慈庸等人也到場支持，希望吸引更多人響應公益活動，共同照顧社會弱勢族群。