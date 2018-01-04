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立院臨時會將審勞基法 勞動部前架拒馬

中央社2018/01/04 14:34
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北4日電）台北市政府警察局大同分局今天表示，立法院5日至31日將召開臨時會審查勞基法等多個法案，有鑑於勞團日前突襲抗議，已於昨晚在勞動部前廣場架設鐵拒馬等阻材以為因應。

立法院議事處昨天收到民主進步黨籍立法委員提案建請召開臨時會，內容指出將處理勞動基準法部分條文修正草案等6案，預計將從5日開到31日。

外傳勞基法最快下週將三讀通過，不滿修法的勞工團體也宣布8日起將夜宿立法院青島東路側，希望立委們可以停止修法。

大同分局今天發布新聞稿表示，有鑒於勞團因不滿勞基法修正，曾於去年11月23日晚間對行政院、總統官邸及勞動部等處進行多點突襲，以及潑漆抗議，近期將針對勞動部等重要官署加強相關安全措施。

為維護機關及人員進出安全，大同分局指出，昨晚已針對勞動部前廣場架設鐵拒馬及鐵馬護欄等阻材因應，同時考量台北市政府及市警局所指示「多用阻材、少用警力」原則，以改道牌及護欄圍出通道，供行人通行。

另外，為考量機關形象及緩和對立氛圍，也特別使用「白色鐵拒馬」進行架設，減低嚴肅氛圍。

大同分局強調，警方尊重民眾表達意見的自由，且依法行政、嚴正執法，但也呼籲各群眾及團體能合法表達訴求，不要恣意破壞或攻擊，造成浪費社會資源及不安。1070104

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