立院臨時會將審勞基法 勞動部前架拒馬

（中央社記者黃麗芸台北4日電）台北市政府警察局大同分局今天表示，立法院5日至31日將召開臨時會審查勞基法等多個法案，有鑑於勞團日前突襲抗議，已於昨晚在勞動部前廣場架設鐵拒馬等阻材以為因應。

立法院議事處昨天收到民主進步黨籍立法委員提案建請召開臨時會，內容指出將處理勞動基準法部分條文修正草案等6案，預計將從5日開到31日。

外傳勞基法最快下週將三讀通過，不滿修法的勞工團體也宣布8日起將夜宿立法院青島東路側，希望立委們可以停止修法。

大同分局今天發布新聞稿表示，有鑒於勞團因不滿勞基法修正，曾於去年11月23日晚間對行政院、總統官邸及勞動部等處進行多點突襲，以及潑漆抗議，近期將針對勞動部等重要官署加強相關安全措施。