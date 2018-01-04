台股盤後－台積電有頭有尾 鴻家軍、被動衝鋒 日K連

以中小型股為主的櫃買市場漲勢更猛烈，電子通路、半導體、網通等三路衝鋒，推升指數盤中最高來到 152.33 點，創 3 年半來高點，終場上漲 1.09 點，以 152.27 點作收，成交值 467.96 億元。

台股今 (4) 日由台積電扮演開路及收尾要角，早盤攜手被動、網通等題材股推升，指數一度衝高到 10853 點，儘管中場漲幅收斂，但是鴻家軍順勢接棒，支撐指數維持小紅格局，尾盤再由台積電拉高收尾，最後一檔跳升 27 點，終場上漲 47.06 點，以 10848.63 點作收，成交值 1428.31 億元，續創近 1 個月來新高。

台股今天類股漲跌互見，其中漲幅最高的是觀光類股，漲幅達 1.3%，油電燃氣、半導體漲幅也超過 1%，電子零組件、光電、電機機械、通信網路、其他類、資訊服務、航運、貿易百貨、電子通路、金融、紡纖、生醫、塑膠、食品等也均收紅。

至於下跌類股則以汽車跌幅最重，達 1.1%，造紙也下跌逾 1%，其他電子、電器電纜、玻陶、鋼鐵、橡膠、化學、建材營造、化學生醫等也均收黑。

今天多方指標仍是集中在被動元件族群，其中奇力新宣布換股合併美磊，兩家公司今天雙雙跳空漲停，奇力新尾盤還有近 1.7 萬張買單高掛，美磊漲停買進掛單更高達 22 萬張，也帶動鈞寶、佳邦、華容等同步亮燈漲停。

至於被動元件龍頭廠國巨早盤也一度越過 400 元大關，最高來到 420 元，續創掛牌新高，不過尾盤未能守住 400 元關卡，但是包括智寶、華新科、立敦、立隆電、奧斯特、九豪、越峰、信昌電等，也均上漲逾 1%。

另外網通股也出現補漲行情，包括卓越、智捷、眾達 - KY、台通、前鼎、東訊、正文、華電網、海華、台林等均亮燈漲停，智邦、友訊、環天科、友勁、立端、中磊、明泰、合勤控、智易、帛漢、星通等也漲逾 3%。

電子權值股則由台積電一馬當先，一度站上 240 元大關，至於鴻海及大立光則是相對疲弱，鴻海因為外資報告調降目標價，股價下跌近 1.5%，大立光也一度跌破 4100 元。

儘管母公司鴻海走勢疲弱，但是鴻家軍的中小型股卻是相當來電，包括建漢大漲逾 8%，榮創、台揚、京鼎、樺漢、廣宇、臻鼎 - KY、乙盛 - KY 漲幅也均超過 1%。

倫元投顧分析師王信傑表示，台股今天指數續揚，主要還是因為台積電對指數的貢獻，整體來看，目前盤勢仍是以震盪為主，個股表現將優於指數表現，不過還是要注意高點是否會有賣壓湧現以及去年 12 月營收的影響。