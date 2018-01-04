上班看A片自慰被抓包　副校長崩潰殺全家後輕生

去年8月，愛爾蘭一名40歲的高中副校長哈維（Alan Hawe）在上班時看A片被發現，事後他竟然心理壓力大到崩潰，拿斧頭砍死自己39歲的妻子，和3名年齡分別為6到13歲的兒子，並在最後輕生，震驚社會。
根據英國《都市報》報導，哈維疑似長期沉迷於觀看成人影片，而去年8月時，他在上班時一邊偷看A片一邊自慰，結果被人撞見並揭發，當下他認為自己長期經營的「好爸爸」、「好男人」形象已經毀了，並擔心自己的社會地位也會跟著一落千丈，瞬間累積了巨大的心理壓力。報導指出，哈維其實長期以來飽受憂鬱症所苦，遇到此事又壓力破表，最後才會崩潰行凶。
▲哈維39歲的妻子（圖右），和3名年齡分別為6到13歲的兒子，都慘遭毒手。（圖／翻攝自metro , 2018.1.4）
據了解，一直以來哈維和妻子之間的關係，早已因為他太喜歡看A片而生變。根據調查發現，哈維行凶時，疑似因為害怕遭受抵抗，因此主要的攻擊痕跡都落在妻子與長子身上；另外，3名孩子的身上除了刀傷之外，還有慘遭割喉的痕跡。
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