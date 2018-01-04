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行動支付需求增　2020年智機逾75%具指紋辨識功能

記者許家禎／台北報導2018/01/04 15:22
▲DIGITIMES Research估2020年搭載指紋感測器智慧型手機出貨量可達12.5億支，滲透率將超越75%。（圖／DIGITIMES Research提供）
▲DIGITIMES Research估2020年搭載指紋感測器智慧型手機出貨量可達12.5億支，滲透率將超越75%。（圖／DIGITIMES Research提供）

蘋果iPhone X即便未採用指紋感測器，而改以人臉辨識方式，但指紋辨識已成為近來熱議的話題之一。有調研機構觀察，指紋辨識已成為中、高階智慧型手機基本配備，全球配有指紋感測器的智慧型手機出貨量仍達9.2億支，滲透率約64%，估2020年搭載指紋感測器智慧型手機出貨量可達12.5億支，滲透率將超越75%

DIGITIMES Research分析師黃銘章表示，指紋感測器大廠Fingerprint Cards(FPC)為瑞典新興企業，因掌握指紋感測技術崛起的商機，2016年該公司營收相較2013年成長逾650倍。然而，高速成長也吸引美、陸及台灣廠商積極投入，在平均銷售價格(ASP)驟降及競爭廠商增多情況下，預估2017年FPC營收較2016年銳減53%。

相對地，原先聯發科轉投資的大陸廠商深圳匯頂科技(Goodix)，將主力產品轉向指紋感測器後，2016年營收較2013年成長超過4倍，2017年儘管已有眾多廠商加入戰局，但年營收預估仍可成長25%，從營收來看已超越FPC，成為全球指紋辨識感測器第一大供應商。

由於指紋辨識是最合乎成本效益的生物辨識方式，因此不僅僅在手機，未來在平板電腦、筆記型電腦、汽車、政府及企業門禁，甚至具付款功能的智慧卡應用均有成長機會。因此DIGITIMES Research預估，隨智慧型手機出貨量逐年成長及行動支付等需求升溫，2020年搭載指紋感測器智慧型手機出貨量可達12.5億支，滲透率將超越75%。

 

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