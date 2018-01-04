行動支付需求增　2020年智機逾75%具指紋辨識功能

蘋果iPhone X即便未採用指紋感測器，而改以人臉辨識方式，但指紋辨識已成為近來熱議的話題之一。有調研機構觀察，指紋辨識已成為中、高階智慧型手機基本配備，全球配有指紋感測器的智慧型手機出貨量仍達9.2億支，滲透率約64%，估2020年搭載指紋感測器智慧型手機出貨量可達12.5億支，滲透率將超越75%

DIGITIMES Research分析師黃銘章表示，指紋感測器大廠Fingerprint Cards(FPC)為瑞典新興企業，因掌握指紋感測技術崛起的商機，2016年該公司營收相較2013年成長逾650倍。然而，高速成長也吸引美、陸及台灣廠商積極投入，在平均銷售價格(ASP)驟降及競爭廠商增多情況下，預估2017年FPC營收較2016年銳減53%。