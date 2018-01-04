學者：中印對峙可能隨即再發生

（中央社記者康世人新德里4日專電）中印部隊近日在邊境再度發生摩擦。印度學者認為，隨著中國繼續強化在洞朗的武力，印度決心對抗，另一起類似洞朗對峙的事件可能很快到來。
「印度斯坦時報」（Hidustan Times）引述報導，大約10天或一週前，中共解放軍深入印度領土200公尺，在阿魯納查省（Arunachal Pradesh），中國稱為藏南地區的邊境村莊修築道路，遭印度部隊阻止，最後共軍離開，但留下建材在當地。
此外，中共黨媒最近批評印度內政部長辛赫（Rajnath Singh）日前訪問中印有領土爭議的阿魯納查省中印邊境哨站，及印度總理莫迪計畫近期可能訪問阿魯納查省，再度加深中印間的摩擦。
印度最大私人智庫新德里觀察研究基金會（Observer Research Foundation，ORF）研究員、倫敦大學國王學院（King's College）教授潘特（Harsh V.Pant）今天在「印度人報」（The Hindu）撰文，為中印關係擔憂。
潘特認為，2017年是中印關係的一個轉折點，印度開始對中國野心勃勃的「一帶一路」採取強硬立場，中國則加緊對南亞的控制，而中印部隊洞朗對峙則突顯了近幾年來的中印關係挑戰。
他指出，印度對「一帶一路」的態度，中國感到不滿。印度拒絕出席北京「一帶一路」高峰會，以抗議「中巴經濟走廊」推動。印度可能是唯一敢正面挑戰中國的國家。
文章說，隨著2017年結束，愈來愈多印度的鄰國捲入中印複雜的關係中，包括中國與馬爾地夫簽署自由貿易協定，中國更加強化與巴基斯坦的關係，及反對印度加入核子供應國組織（NSG）。
潘特表示，印度則致力推動更廣泛的印度洋太平洋區域合作，於去年11月參加馬尼拉舉行東協與東亞高峰會場邊進行的美、印、日、澳四邊會議，而「東進」（Act East）政策也獲東協支持，東協10國元首將到印度參加共和日（Republic Day）慶祝活動。
文章指出，對印度而言，中國已成為崛起的鄰近大國，並成為挑戰；對中國而言，正面對一個與過去不同的新德里。
潘特認為，隨著中國持續強化在洞朗的武力，印度決心對抗，另一起類似洞朗對峙的事件可能很快發生。1070104