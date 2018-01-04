NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈思覺失調迷途　人臉辨視系統助返家遺傳到自己基因　陳偉殷小孩超好動理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

學者：中印對峙可能隨即再發生

中央社2018/01/04 14:57
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者康世人新德里4日專電）中印部隊近日在邊境再度發生摩擦。印度學者認為，隨著中國繼續強化在洞朗的武力，印度決心對抗，另一起類似洞朗對峙的事件可能很快到來。

「印度斯坦時報」（Hidustan Times）引述報導，大約10天或一週前，中共解放軍深入印度領土200公尺，在阿魯納查省（Arunachal Pradesh），中國稱為藏南地區的邊境村莊修築道路，遭印度部隊阻止，最後共軍離開，但留下建材在當地。

此外，中共黨媒最近批評印度內政部長辛赫（Rajnath Singh）日前訪問中印有領土爭議的阿魯納查省中印邊境哨站，及印度總理莫迪計畫近期可能訪問阿魯納查省，再度加深中印間的摩擦。

印度最大私人智庫新德里觀察研究基金會（Observer Research Foundation，ORF）研究員、倫敦大學國王學院（King's College）教授潘特（Harsh V.Pant）今天在「印度人報」（The Hindu）撰文，為中印關係擔憂。

潘特認為，2017年是中印關係的一個轉折點，印度開始對中國野心勃勃的「一帶一路」採取強硬立場，中國則加緊對南亞的控制，而中印部隊洞朗對峙則突顯了近幾年來的中印關係挑戰。

他指出，印度對「一帶一路」的態度，中國感到不滿。印度拒絕出席北京「一帶一路」高峰會，以抗議「中巴經濟走廊」推動。印度可能是唯一敢正面挑戰中國的國家。

文章說，隨著2017年結束，愈來愈多印度的鄰國捲入中印複雜的關係中，包括中國與馬爾地夫簽署自由貿易協定，中國更加強化與巴基斯坦的關係，及反對印度加入核子供應國組織（NSG）。

潘特表示，印度則致力推動更廣泛的印度洋太平洋區域合作，於去年11月參加馬尼拉舉行東協與東亞高峰會場邊進行的美、印、日、澳四邊會議，而「東進」（Act East）政策也獲東協支持，東協10國元首將到印度參加共和日（Republic Day）慶祝活動。

文章指出，對印度而言，中國已成為崛起的鄰近大國，並成為挑戰；對中國而言，正面對一個與過去不同的新德里。

潘特認為，隨著中國持續強化在洞朗的武力，印度決心對抗，另一起類似洞朗對峙的事件可能很快發生。1070104

馬克宏首次訪中 要談氣候...開台400年 台南古井初查...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan