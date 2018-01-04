學者：中印對峙可能隨即再發生

（中央社記者康世人新德里4日專電）中印部隊近日在邊境再度發生摩擦。印度學者認為，隨著中國繼續強化在洞朗的武力，印度決心對抗，另一起類似洞朗對峙的事件可能很快到來。

「印度斯坦時報」（Hidustan Times）引述報導，大約10天或一週前，中共解放軍深入印度領土200公尺，在阿魯納查省（Arunachal Pradesh），中國稱為藏南地區的邊境村莊修築道路，遭印度部隊阻止，最後共軍離開，但留下建材在當地。

此外，中共黨媒最近批評印度內政部長辛赫（Rajnath Singh）日前訪問中印有領土爭議的阿魯納查省中印邊境哨站，及印度總理莫迪計畫近期可能訪問阿魯納查省，再度加深中印間的摩擦。