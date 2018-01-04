獨／程偉豪回應《紅衣》不合說　103字訴空穴來風！

國片《紅衣小女孩》系列電影，昨（3）日才被周刊報導，因為監製曾瀚賢愛插手管拍攝和故事情節，讓導演程偉豪受不了，不願意接拍第三集，並以要拍其他電影沒有檔期為由，推掉《紅衣3》的拍攝，幕後團隊傳出不合之說，但4日凌晨，監製曾瀚賢以及程偉豪、編劇簡士耕，卻一起合體笑著玩自拍，破除不合傳言。程偉豪導演更親自回覆NOWnews：「我和監製未來還有一個大型案子，要親自合作！」

其實，早在周刊爆出三人間有嫌隙之際，編劇簡士耕就已經在其下留言，「這篇報導跟現實的出入有點大耶……。」接著《紅衣小女孩》系列的製片商「瀚草影視」（創辦人曾瀚賢），也在臉書發表聲明，感謝大家對《紅衣小女孩》系列電影的支持，「同時也希望社會大眾可以不要受流言蜚語的影響, 用實際行動支持台灣影片, 讓更多好電影被看見。」期盼大家不要被該新聞所誤導。

不過，這些都不若4日凌晨，曾瀚賢、程偉豪、簡士耕一起出現在臉書玩自拍，來的說服力更大，曾瀚賢還在臉書說：「今天賺到一起玩樂！紅衣鐵三角！這四年來變化真大！珍惜初衷！話說從頭。」只見三人擺出不同姿勢拍照，展現並非周刊所言嫌隙叢生的親密戰友好感情。



▲（左起）編劇簡士耕、監製曾瀚賢、導演程偉豪，4日凌晨一起合照破除不合傳言。（圖／翻攝曾瀚賢臉書，2018.01.04）

程偉豪導演更親自回覆NOWnews表示，自己接下來已經有預定的其他電影要拍攝了，因此無法導演《紅衣3》，他說：「不合的新聞實在是空穴來風，我除了自己正在籌備的項目之外，其實和監製未來也有一個大型案子要和我繼續合作，我正在等他的劇本，實在不懂為何有那個新聞，但因為我最近真的很忙懶得特別回應，就讓這無謂的謠傳止於智者吧。」