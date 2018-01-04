中市神圳國中興建多功能活動中心　落實校園社區化

神岡區神圳國中缺乏大型室內集會及活動場所，且神岡區每逢公立幼兒招生季，常出現家長大排長龍、等待抽籤現象，公共化教保服務量不足，為解決問題，規畫在校內興建「多功能活動中心暨非營利幼兒園教室」，總經費1億元，立法委員洪慈庸協助爭取教育部補助3,000萬元，台中市政府教育局自籌7,000萬元。市長林佳龍表示，期盼3年內完工，以提供學生使用也讓資源共享社區，落實校園社區化。

市長林佳龍今(4)日在教育局長彭富源及立法委員洪慈庸、神岡區長王基成、市議員蕭隆澤、張立傑、張雅旻等人，前往神圳國中視察並聽取簡報，了解學校活動中心及非營利幼兒園教室新建工程整體規畫。

林佳龍表示，「教育不應有貧富貴賤！」台中市對教育的投資在縣市合併後顯得更為重要，在原市區的國中幾乎都有活動中心，但原縣區的國中卻只有6成有活動中心。因為教育對每個家庭而言都是未來希望之所寄，市府為此編列1億元經費，規畫在神圳國中興建活動中心暨幼兒園教室，除提供學生使用之外，也希望將資源分享給社區。

林佳龍說，市府近幾年編列相當多預算在教育投資、縮短城鄉差距上，尤其神岡完全中學目前已經定案並興建中，未來落成後將是潭雅神地區第一所市立完全中學，希望透過12年國教的實施方式，讓孩子可以就近入學，降低交通的不便。並感謝立委洪慈庸向教育部爭取到3,000萬元補助經費；市府教育局則自籌7,000萬元，最快今年就會啟動「多功能活動中心暨非營利幼兒園教室」規畫設計，希望儘快在110年前正式招生。



▲立法委員洪慈庸協助爭取教育部補助3,000萬元（圖／記者柳榮俊攝 , 2018.1.4）

洪慈庸表示，現今少子化問題嚴重，政府一定要讓年輕父母敢生，再由政府幫忙養育分攤。在她的爭取之下，去年教育部終於同意與市府共同支持讓神岡區多4間幼兒園教室，總計可收納120名幼兒入學，減輕許多家庭的經濟負擔，期望未來公幼與私幼的校舍比可以從現在的3：7提高到4：6，讓更多年輕父母與孩子受到照顧。

神圳國中校長洪瑞濱也感謝市府及地方民代的支持，讓神圳國中也能擁有多功能活動中心，未來的活動中心兼具藝文中心、體育館、專科教室及非營利幼兒園教室等4大功能，完工後不但可以擴增神岡區公共化教保服務量、提供學生更好的學習環境，也能提供神岡地區辦理藝文及體育活動使用。

教育局表示，神圳國中是潭雅神地區唯一沒有活動中心的國中，弱勢學生比率超過4成。市府規畫在校園內興建「多功能活動中心暨非營利幼兒園教室」，總經費計1億元，其中由市府自籌7,000萬元，教育部國民及學前教育署補助3,000萬元。1樓規劃設置非營利幼兒園教室及專科教室，2、3樓規畫綜合體育館，預計109年底完工，110年幼兒園開始招生，期待完工後可提供學生更健康快樂的學習環境。