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中央社

朴槿惠上任後即收賄 情治單位月獻鉅款

中央社2018/01/04 15:00
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社首爾4日綜合外電報導）媒體今天報導，已遭彈劾的南韓前總統朴槿惠，將因收受國家情治單位賄賂遭檢方起訴。據報朴槿惠月收5000萬至2億韓元（約新台幣139萬至556萬元）賄款。

法新社引述南韓媒體報導，檢方表示，朴槿惠涉嫌向國家情報院（National Intelligence Service, NIS）收取賄賂，2013年初宣誓就職後，旋即每月收取5000萬到2億韓元賄款，直到2016年中。

這筆賄款總額據說高達38億韓元，據報都是國家情報院探員送到總統府青瓦台附近暗巷或沒什麼人用的停車場，直接交給朴槿惠的幕僚。

根據聯合新聞通訊社（Yonhap），國家情報院是從「祕密預算」中拿錢出來賄賂朴槿惠。這筆預算總額高達數以百萬計美元，無須反間諜活動收條便可撥款。

目前不清楚朴槿惠怎麼花用這筆鉅款，但新聞報導說，朴槿惠用於私人花費，或資助支持者團體。

南韓第一位女總統朴槿惠因涉及牽連廣泛的賄賂醜聞，引發民眾長達數月的大規模示威，之後朴遭國會彈劾，憲法法庭去年3月支持彈劾決定，解除朴槿惠的職務。她自去年3月31日遭羈押至今。

朴槿惠已經被控賄賂、脅迫和濫用權力等18項罪名。報導說，檢方將把收受情治單位賄賂，列為起訴的第19條罪狀。1070104

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