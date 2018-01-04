朴槿惠上任後即收賄 情治單位月獻鉅款

（中央社首爾4日綜合外電報導）媒體今天報導，已遭彈劾的南韓前總統朴槿惠，將因收受國家情治單位賄賂遭檢方起訴。據報朴槿惠月收5000萬至2億韓元（約新台幣139萬至556萬元）賄款。

法新社引述南韓媒體報導，檢方表示，朴槿惠涉嫌向國家情報院（National Intelligence Service, NIS）收取賄賂，2013年初宣誓就職後，旋即每月收取5000萬到2億韓元賄款，直到2016年中。

這筆賄款總額據說高達38億韓元，據報都是國家情報院探員送到總統府青瓦台附近暗巷或沒什麼人用的停車場，直接交給朴槿惠的幕僚。