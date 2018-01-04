川普愛窩床上嗑漢堡 邊看電視邊罵媒體

「每日郵報」（Daily Mail）報導，美國記者沃爾夫（Michael Wolff）在新書「烈焰與怒火：川普白宮內幕」（Fire and Fury: Inside the Trump WhiteHouse）中寫道，川普會在官邸床上大嗑起司漢堡，偶爾會同時看3台電視，還會邊打電話向友人抱怨媒體。

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）有關美國總統川普上任第一年的勁爆新書揭露，川普與前白宮首席策士巴農以前經常共進晚餐，若沒一起用餐，川普就會窩在床上吃漢堡，邊看電視邊打電話向友人抱怨媒體的不是。

沃爾夫宣稱，川普上任初期會在臥室另外加鎖，讓特勤局相當苦惱，還會對整理他房間的清潔人員大吼大叫。

據說川普還這麼說過：「如果我的襯衫在地上，那是因為我想要它在地上。」

沃爾夫在書中寫道，川普要清潔人員什麼也別碰，尤其是他的牙刷，因為他很擔心自己被下毒，而這件事眾所皆知。

沃爾夫宣稱，川普還會自已拆掉床單，讓清潔人員知道他想洗床單了，不過沃爾夫的說法無法獲得證實。

沃爾夫寫道，川普令人難堪的消息之所以會曝光，通常是因為他成天打電話向他不該信任的人抱怨。

沃爾夫說：「他（川普）的牢騷滔滔不絕，而他致電的對象很快就會將消息散播給虎視眈眈的媒體。」

川普去年2月6日就曾打電話大罵「紐約時報」（The New York Times）記者哈柏曼（Maggie Haberman）是「瘋子」，說專欄作家柯林斯（Gail Collins）「低能」，還說美國有線電視新聞網（CNN）總裁朱克（Jeff Zucker）是「川普造就而成的」。（譯者：中央社周莉芳）1070104