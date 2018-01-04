雷倩：若被列附隨組織 婦聯會恐無活口

雷倩中午接受廣播節目專訪，談及與內政部談判過程表示，她明白告訴葉俊榮，婦聯會不是國民黨附隨組織、沒有不當黨產問題；婦聯會全力捍衛前婦聯會主委辜嚴倬雲權利與名譽；爭取婦聯會未來發展最好機會。

（中央社記者謝佳珍台北4日電）中華民國婦女聯合會主任委員雷倩今天說，她絕對沒有要參選，婦聯會不是火坑或混水；若被列為附隨組織，婦聯會接下來可能沒有活口，究竟要拚「魚死網破」，還是活著才有希望？

雷倩說，除了黨產條例，還有促進轉型正義條例、政黨法，如果婦聯會衝破第一個網、接下來還有兩個網要破，但拚破三個網的機會幾乎是零，婦聯會要拚「魚死網破」，還是活著才有希望？

「最強的一刀是政黨法」，雷倩表示，婦聯會雖然轉型公益，但登記的是政治團體，適用政黨法兩年之內一定要轉型的規定，不是轉型為以參選為目的的政黨，就是要解散清算，因此，婦聯會沒有拒絕轉型的可能。

雷倩說，如果婦聯會被依黨產條例列為附隨組織，接下來的促轉條例可以用高強度的調查、具有高度刑責的相關處理，婦聯會可能「沒有活口」。

她表示，之所以要簽行政契約，是因為不能將婦聯會列為附隨組織，且政府不再調查或處理。如果政府違背，全台灣還有哪個組織會再相信政府，她也會拿著行政契約去打行政訴訟，打行政訴訟的標的明確，贏面大於釋憲。

辜嚴倬雲因遭撤換向法院聲請停止執行處分，不過，去年12月28日突然撤回聲請。雷倩說，沒有人遊說辜嚴倬雲；她獲選為主委後，告訴內政部去年12月28日開常委會後，會針對簽署行政契約給答案。

雷倩說，去年12月28日開會到傍晚6時許，花很長的時間聽律師說明每個選項背後的後果，辜嚴倬雲從海外發回來的立場，有些強硬、有些委託婦聯會處理；常委們不可能不顧辜嚴倬雲的意願，因此等辜嚴倬雲撤回聲請後，最後才決定與內政部簽行政契約備忘錄。

雷倩也說，辜嚴倬雲決定聲請停止執行的新聞稿由婦聯會代發，當時她對外表示，主委沒有雙包問題，若結果最後翻盤，辜嚴倬雲仍是主委，她會辭職，保護婦聯會與辜嚴倬雲。

談及接下婦聯會主委過程，雷倩表示，去年10月底接到辜嚴倬雲電話，希望她擔任婦聯會常委，因為她是眷村小孩，從小看到婦聯會媽媽們勞軍，婦聯會對她而言是很尊崇的組織，有機會出點力，覺得很光榮。

雷倩說，後來辜嚴倬雲希望她代行主委職權，從去年10月底開始，與內政部不斷協商，去年11月底前國民黨籍立委潘維剛進入婦聯會，主張要激烈抗爭；潘維剛後來找前法務部長葉金鳳進入婦聯會，葉金鳳是副主委，由於她是代行主委職務，後來會議或與內政部協商交由葉金鳳主持。

她表示，她與婦聯會沒有長期淵源，很意外辜嚴倬雲邀她入婦聯會；辜嚴倬雲告訴她，不能讓婦聯會解散，婦聯會一定要留著，這是辜嚴倬雲最高的託付，她盡全力去做。

雷倩說，辜嚴倬雲到去年赴美就醫之前，都與政府周旋，外界說辜嚴倬雲沒有周旋是不公平的。1070104