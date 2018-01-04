NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈思覺失調迷途　人臉辨視系統助返家遺傳到自己基因　陳偉殷小孩超好動理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
鉅亨網

對槓Uber全球賽打得火熱 滴滴出行收購巴西最

鉅亨網2018/01/04 15:11
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

信報財經新聞今 (4) 日報導，滴滴出行宣布收購巴西叫車軟體公司 99 的控股權。雖然具體交易金額未透露，但據巴西傳媒報導，有關交易對 99 公司的估值為 10 億美元。

報導引述消息人士稱，滴滴出資 6 億美元，全數收購了 Riverwood Capital、 Monashees、Qualcomm Ventures、老虎環球基金和軟銀集團等投資者所持股份。此外，滴滴還將額外投資 3 億美元，推動 99 公司的地域擴張。此前，99 公司已經從 11 家投資者手中融資約 2.4 億美元。

另據路透稱，2017 年 1 月，滴滴先是向 99 公司投資了 1 億美元，獲得了該公司的股權和管理權。是次出售 99 股份的投資者是在去年中期開始尋找買家的。滴滴方面表示，巴西是全世界增長最快的移動互聯網市場，這次投資將進一步深化滴滴和 99 的合作。

新華網今 (4) 日報導指出，滴滴出行創始人兼首席 CEO 程維說，國際化是滴滴的核心發展戰略，滴滴將持續投資於人工智慧能力建設和智慧交通方案的創新，通過多元化的海外運營與合作，積極推動全球交通與汽車行業的變革。

99 首席執行官彼得 · 費爾南德斯表示，成為滴滴出行旗下的一員，將大幅提升 99 在巴西拓展服務的能力。

99 成立於 2012 年，已進入巴西 400 多個城市，擁有 30 多萬名司機和 1400 萬註冊用戶。2017 年 1 月，滴滴與 99 建立戰略投資夥伴關係。

滴滴表示，在收購 99 之前，滴滴已與全球七大出行企業建立夥伴關係，網路服務超過 1000 個城市。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字滴滴出行uber巴西軟銀蘋果阿里巴巴afpheadline
美銀美林：勿低估Fed升息...〈宏達電轉運〉新機準備上路...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan